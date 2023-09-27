Могут ли женщины-медики выехать за границу после постановки на учет: Ляшко разъяснил

В Украине женщины-медики и женщины-фармацевты могут выезжать за границу. На это не влияют новые правила о необходимости для них встать на военный учет.

Впрочем, для некоторых категорий ограничения все же есть. Детальнее об этом – рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Могут ли женщины-медики выехать за границу после постановки на учет

Как отметил Ляшко, вопрос пересечения через государственную границу женщин с медицинским и фармацевтическим образованием регулируется отдельным постановлением правительства. Инициатором изменений всегда МВД, поскольку они координируют деятельность ГПСУ.

Никаких изменений по пересечению государственной границы женщин с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было,

– подчеркнул министр.

По его словам, ограничения для женщин-медиков и женщин-фармацевтов могут относиться только к тем, кто находится на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов.

"Именно тогда, как и для всех других госслужащих, для женщин-медиков могут распространяться эти ограничения по пересечению госграницы. Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", – отметил Ляшко.

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