ГПСУ рассказала, будут ли изменения в правилах пересечения границы для женщин на воинском учете

С 1 октября определенная группа женщин должна прийти в ТЦК и встать на воинский учет. Конечно, украинцев интересует вопрос, распространяется ли на военнообязанных женщин запрет выезда за границу.

Неважно, стоит ли женщина на воинском учете, должна была на него стать, но еще не сделала этого, или не стоит на учете – она может свободно ехать за границу. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Что нужно знать

По словам Андрея Демченко, сейчас ограничения по выезду за границу касаются только мужчин.

И в этот момент, и раньше женщины состояли на воинском учете. Их взятие на воинский учет (те изменения, которые вносятся в отношении женщин) никак не повлияет на правила пересечения границы. Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют,

– сказал он.

Если женщина состоит на воинском учете, затем будет мобилизована или вступит на контракт либо военную службу, то при пересечении границы она должна соблюдать правила, когда едет в служебную командировку или отпуск. Если ее непосредственный руководитель определил, что отпуск или командировка должны состояться за границей, а документы подтверждают это, женщина может ехать за пределы Украины.

Для кого ограничен выезд за границу

Это несколько категорий:

- мужчины 18-60 лет;

- государственные служащие на определенных должностях и должностные лица, определенные постановлением Кабмина №57, – здесь как мужчины, так и женщины могут ехать только в служебную командировку.

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Изменения для женщин

С 1 октября 2023 года украинки 18 – 60 лет, имеющие медицинские и/или фармацевтические специальности и пригодные к службе по состоянию здоровья, должны становиться на воинский учет. А также регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Впрочем, это не значит, что их сразу отправят на фронт.

Детальнее о названиях конкретных медицинских специальностей, что делать беременным и что будет, если не встать на учет, читайте в материале 24 Канала.