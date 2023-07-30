Теплые объятия и искренние улыбки семьи: трогательные кадры встречи военного с передовой

В сети показали радостное видео встречи защитника Украины с его семьей. Стоило ему только выйти из машины, как в объятия бросились самые близкие.

С теплыми объятиями так встречали пограничника Дениса. Как рассказали в Госпогранслужбе, он только что вернулся с передовой.

Достойно внимания Прильнули к родной земле: первые кадры возвращения украинских защитников из плена

Ждали долго и дождались

На трогательных кадрах видно, что к военному сначала подбежала маленькая девочка, которая едва могла устоять на месте. А потом его обняли и другие члены семьи, которые не сдерживали своей радости.

Сдержал слово! Долго-долго, но дождались,

– сказала одна из женщин.

Родные с теплом и радостью встретили защитника с передовой: трогательное видео

Мама пленного, вернувшаяся домой, не сдержала слез

Недавно Украине удалось вырвать из лап российского плена 47 граждан, среди которых было 43 защитника. Первое, что они делали, вернувшись домой – звонили самим близким, в частности, матерям.

Руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак опубликовала видео такого трогательного звонка военного, решившего в шутку маме сообщить о чудесном известии.

Вас беспокоят люди, время от времени возвращающиеся домой. Как вам такое?

– спросил сначала военный.

Однако женщина сразу узнала голос своего сына и не удержала от счастья слез.

Первый звонок военного, вернувшегося из плена, к маме: видео

Освобождение 47 украинских пленных: коротко