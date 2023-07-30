Теплые объятия и искренние улыбки семьи: трогательные кадры встречи военного с передовой
В сети показали радостное видео встречи защитника Украины с его семьей. Стоило ему только выйти из машины, как в объятия бросились самые близкие.
С теплыми объятиями так встречали пограничника Дениса. Как рассказали в Госпогранслужбе, он только что вернулся с передовой.
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Ждали долго и дождались
На трогательных кадрах видно, что к военному сначала подбежала маленькая девочка, которая едва могла устоять на месте. А потом его обняли и другие члены семьи, которые не сдерживали своей радости.
Сдержал слово! Долго-долго, но дождались,
– сказала одна из женщин.
Родные с теплом и радостью встретили защитника с передовой: трогательное видео
Мама пленного, вернувшаяся домой, не сдержала слез
Недавно Украине удалось вырвать из лап российского плена 47 граждан, среди которых было 43 защитника. Первое, что они делали, вернувшись домой – звонили самим близким, в частности, матерям.
Руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак опубликовала видео такого трогательного звонка военного, решившего в шутку маме сообщить о чудесном известии.
Вас беспокоят люди, время от времени возвращающиеся домой. Как вам такое?
– спросил сначала военный.
Однако женщина сразу узнала голос своего сына и не удержала от счастья слез.
Первый звонок военного, вернувшегося из плена, к маме: видео
Освобождение 47 украинских пленных: коротко
- Вернулись украинцы на родную землю на начале июля, 6 числа. Тогда удалось освободить из плена двоих детей, двух гражданских и 43 военнослужащих.
- Среди защитников были представители ВСУ, в частности ТРО, нацгвардейцы, пограничники и военный моряк. Стоит отметить, что среди них были двое защитников, у которых был статус пропавших без вести.
- Двое детей, 10-летняя Варвара и 6-летний Ренат, были незаконно депортированы в Россию. Их мама – боевой медик, которую удалось вернуть из российского плена раньше, в октябре 2022 года в рамках крупного обмена.