Воин ВСУ нырнул в затопленный окоп, чтобы достать боеприпасы: сеть облетело чрезвычайное видео

Украинские защитники продолжают сдерживать нашествие российских окупантов, несмотря на все препятствия. В частности, в сети появилось видео, как наш боец нырнул в затопленный окоп, чтобы достать боеприпасы.

Ролик был обнародован в твиттере 2 марта. За день он собрал более 10 тысяч лайков.

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Боец нырнул в затопленный окоп

В сети 2 марта появилось видео, на котором можно увидеть, как украинский военный нырнул в затопленный окоп, чтобы достать ящики с боеприпасами. Защитник сделал это, несмотря на мороз.

На случай, если кто-то думает, что украинцы расточительно тратят свои драгоценные ресурсы,

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео, как украинский боец извлекает боеприпасы из затопленного окопа (видео 18+ присутствует мат)

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Ситуация на фронте: коротко