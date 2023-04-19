Путин – как бродячий боеприпас, – боец ВСУ высмеял поездку диктатора на оккупированные территории
Российский диктатор Владимир Путин якобы приехал на оккупированную территорию Херсонщины и Луганщины. Непонятно, зачем он вообще туда поперся и какова была цель визита.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, приезд Путина на оккупированные территории Украины выглядел очень странно. Что он хотел этим продемонстрировать – возможно, только "бункерному" понятно.
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Путин – как бродячий барражирующий боеприпас
Как отметил военный, приезды Владимира Путина на оккупированные территории Украины всегда максимально непонятны. Так он приезжает ночью в Мариуполь и кому-то жмет руки; то ходит где-то вблизи гаражей на краю Херсона далеко от фронта.
Путин – как Shahed-136. Барражирующий бродячий боеприпас. То он ночью ездит в Мариуполь. Что-то кому-то пожал, что-то пожелал. У всех его двойников есть основная задача – отработать эту ходьбу "геморройную". У них там какой-то "сюр". Путин куда-то ездит и бесцельно это делает. Как барражирующий боеприпас. Но их электорат все это воспринимает,
– заметил Волощенко.
Забавно, что сам главный Путин мог отправить своего двойника приехать походить неподалеку от Геническа. Вообще непонятно, с кем из России можно вести переговоры – кто вообще настоящий. Поэтому, как подчеркнул военный, нужно просто уничтожить оккупантов. И, может быть, через несколько веков у них начнется нормальная жизнь.
Военный высмеял появление Путина на оккупированных территориях Украины: смотрите видео
Он сравнил непонятные визиты Путина с приездом Президента Украины Владимира Зеленского на передовую в Авдеевку или в Бахмут. Там действительно видно, что глава государства находился поблизости от линии фронта. Он наградил бойцов, провел Ставку и самое главное – повысил дух и мотивировал на успешные боевые действия.
Путин якобы приехал на оккупированные территории: коротко
- Российский диктатор Путин якобы приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины. Там подчеркивают, что он прилетел туда 17 апреля.
- Журналисты обратили внимание на одно видео из визита. Там диктатор сказал, что скоро будет Пасха. Согласно этому визит Путина мог быть до 16 апреля. Но там начали неуклюже оправдываться, что люди пристают к его словам.
- Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил украинских военных в Авдеевке. Он находился совсем неподалеку от линии фронта.