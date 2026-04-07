Гражданские не имеют на это права, – военный честно сказал, что его раздражает в тылу

Военные, которые приезжают с фронта, часто по-другому смотрят на привычные вещи в тылу, потому что видят цену решений, слов и ежедневного поведения. То, что для гражданских кажется мелочью или делом вкуса, после передовой звучит иначе.

Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" в эфире 24 канала честно сказал, что именно его больше всего раздражает в тылу. Он объяснил, почему для гражданских одна тема уже давно не может быть "не ко времени" и где, по его мнению, обществу не хватает уважения друг к другу.

Русский язык в тылу

Раптор рассказал, что в тылу не считает все максимально критическим, потому что, по его мнению, люди уже многое изменили в отношении к военным. Когда видят форму, часто проявляют уважение, могут пропустить вперед, но сам он этого не просит и не ждет для себя какого-то особого статуса.

Когда возвращается с фронта, говорит, чувствует себя таким же человеком, как и все остальные. Впрочем, больше всего его цепляет языковой вопрос. Фразу о том, что язык якобы "не ко времени", он допускает разве для военных на фронте, которым в бою приходится думать совсем о другом. Для гражданских такого оправдания, по его мнению, нет.

Я бы сказал, что речь, наверное, не ко времени только для одной касты людей – для военнослужащих на фронте, потому что им надо думать немножечко о другом. Но для гражданских лиц у них нет такого права. Просто нет такого права,

– сказал он.

Далее он объяснил эту позицию уже жестче. Для него украинский язык в государстве связан не с бытовой привычкой, а с тем, что за него люди отдавали и отдают жизнь. Поэтому русский язык в публичном пространстве его не просто задевает, а откровенно раздражает.

В украинском государстве должны общаться на украинском, потому что только из-за того, что когда-то, сейчас и в будущем гибли, гибнут и будут гибнуть люди, отдавать свою жизнь за украинский язык и за независимость этого украинского языка,

– подчеркнул Раптор.

Он добавил, что считает правильным искоренять русский язык, потому что для него это уже вопрос не комфорта, а уважения к стране и к тем, кто за нее воюет.

Клубы, укрытие и уважение в тылу

Раптор рассказал, что его также раздражает отношение к ограничениям, которые действуют в тылу во время войны. Он не возражает против того, что люди хотят жить дальше, зарабатывать, отдыхать и возвращаться домой к своим близким, потому что, по его словам, военные и воюют за то, чтобы на мирной территории жизнь не останавливалась. Но там, где уже есть установленные правила, он ожидает к ним уважения, а не желание жить так, будто война существует где-то отдельно.

Вы можете развлекаться, жизнь продолжается. То, что у меня нет возможности отдаваться этой жизни на полную, – так уже получилось. У вас есть такая возможность – и зарабатывать, и жить в кайф. Но если есть какие-то ограничения, надо относиться к ним с уважением,

– сказал он.

Так же остро он отреагировал на истории, которые видит в интернете, когда люди начинают делить общее пространство во время тревог на "свой" и "чужой". Один из таких примеров касался укрытия, где кто-то обустроил отдельную комнату только под себя и свою семью, хотя хранилище остается общим для всех, кто туда забегает спасаться. Для него это уже не о бытовом конфликте, а о нехватке элементарного уважения между людьми, которые живут в одной стране и переживают одну войну.

Мы все люди из плоти и костей. Военный ты или цивик – неважно. У нас общие проблемы. Мы должны относиться ответственно и уважать друг друга,

– подчеркнул Раптор.

Он сказал, что больше всего хотел бы видеть в обществе больше взаимного уважения, любви и нормального человеческого отношения. Люди должны вести себя друг с другом так, как хотят, чтобы обращались с ними самими.

Ну давайте как-то скультурюватися. Быдлом быть легко, а интеллигентом быть очень сложно,

– подчеркнул Раптор.

По его мнению, украинцам пора учиться новой культуре общежития, где уважение не зависит от статуса, денег или близости к власти, а начинается с простого ежедневного отношения друг к другу.

