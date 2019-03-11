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      Военный самолет США пролетит над Россией

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      США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
      США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией / Фото из открытых источников

      Совместная миссия Соединенных Штатов и Норвегии в рамках Договора по открытому небу на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией России.

      Со своей стороны, Россия проведет аналогичную миссию над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, пишет ТАСС.

       Смотрите также: Самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, попал в зону мощной турбулентности: видео 18+

      Совместный полет Норвегии и США состоится в период с 11 по 15 марта на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома "Хабаровск".

       Россия планирует использовать самолет Ан-30, ее полет России начнется с аэродрома открытого неба "Кечкемет" в Венгрии, максимальная дальность полета – 945 километров.

      Отметим, что авиация США и ЕС часто осуществляет мониторинг ситуации в районах временно оккупированных территорий на Донбассе и возле берегов аннексированного Крыма.

      Недавно конфликт из-за российского истребителя разгорелся в Швеции. SU27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтией – военный самолет ВВС России пролетел возле шведского корабля на расстоянии менее чем 20 метров. МИД страны осудило такие действия и вызвало посла России для объяснений.

      ДЕРЗКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Норвегия Новости России авиация Новости США
      Источник: 24 Канал
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