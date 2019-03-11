Военный самолет США пролетит над Россией

Совместная миссия Соединенных Штатов и Норвегии в рамках Договора по открытому небу на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Со своей стороны, Россия проведет аналогичную миссию над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, пишет ТАСС.

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Совместный полет Норвегии и США состоится в период с 11 по 15 марта на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома "Хабаровск".

Россия планирует использовать самолет Ан-30, ее полет России начнется с аэродрома открытого неба "Кечкемет" в Венгрии, максимальная дальность полета – 945 километров.

Отметим, что авиация США и ЕС часто осуществляет мониторинг ситуации в районах временно оккупированных территорий на Донбассе и возле берегов аннексированного Крыма.

Недавно конфликт из-за российского истребителя разгорелся в Швеции. SU27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтией – военный самолет ВВС России пролетел возле шведского корабля на расстоянии менее чем 20 метров. МИД страны осудило такие действия и вызвало посла России для объяснений.

ДЕРЗКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: