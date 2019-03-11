Військовий літак США пролетить над Росією

Спільна місія Сполучених Штатів та Норвегії в рамках Договору з відкритого неба на цьому тижні виконає спостережний політ над територією Росії.

Зі свого боку, Росія проведе аналогічну місію над територією Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, пише ТАСС.

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Спільний політ Норвегії та США відбудеться у період з 11 до 15 березня на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому "Хабаровськ".

Натомість Росія планує використати літак Ан-30, її політ Росії розпочнеться із аеродрому відкритого неба "Кечкемет" в Угорщині, максимальна дальність польоту – 945 кілометрів.

Зазначимо, що авіація США та ЄС часто здійснює моніторинг ситуації в районах тимчасово окупованих територій на Донбасі та біля берегів анексованого Криму.

Нещодавно конфлікт через російський винищувач розгорівся у Швеції. SU27 небезпечно наблизився до шведського літака розвідки у небі над Балтією – військовий літак ВПС Росії пролетів біля шведського авіасудна на відстані менш ніж 20 метрів. МЗС країни засудило такі дії та викликало посла Росії для пояснень.