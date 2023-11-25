"Продолжу так относиться к России": освобожденный из плена воин ответил на критику из-за языка

Освобожденный из плена воин Максим Колесников прокомментировал упреки в том, что якобы ему следует "пройти реабилитацию и излечиться от ненависти к России, россиянам и их языку". Боец сказал, что ему придется отказать таким людям.

Перед этим воин написал сообщение, в котором призвал людей говорить по-украински. Ему ответил скандально известный соучредитель рекламного агентства TABASCO Александр Смирнов, ранее уже сыпавший обвинения у министра образования Оксена Лисового.

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Что ответил военный на упреки из-за языка

Украинский военный Максим Колесников пробыл в плену россиян 11 месяцев. За это время он потерял более 32 килограммов. Кадры, где он держит в руках яблоко, которого он не ел почти год, в феврале 2023 года облетели сеть.

Недавно военный написал сообщение, в котором призвал людей общаться на украинском языке.

Я был в плену, русский меня триггерит, буду вам благодарен за общение на украинском, спасибо. Пока что хватает сил на такой спич, но хочется закричать: "Люди, что с вами? Это Киев, а не Питер",

– написал боец.

В комментарии к его сообщению пришел скандально известный соучредитель рекламного агентства TABASCO Александр Смирнов, не впервые демонстрирующий свою украинофобскую позицию.

В частности, он под публикацией военного написал на русском языке: "Очень жаль, Макс. Очень жаль, что тебя триггерит. И очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан".

Смирнов на этом не остановился и сказал, что якобы возмущение военного "оскорбительно", ведь, мол, "нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться. При всем уважении к тебе".



Скандальный Александр Смирнов прокомментировал сообщение военного / Скриншот 24 Канала

После этого между людьми в комментариях началась дискуссия – часть защищали военного, часть – Смирнова.

Известный историк и журналист Вахтанг Кипиани отметил, что Смирнов совершенно лишен эмпатии.

Могу подписать петицию, чтобы вас как лингвоинвалида выпустили из Украины, не дожидаясь конца войны,

– отметил историк.

Военный ответил тем, кто его критикует из-за призыва говорить по-украински

Боец Максим Колесников написал, что он очень "благодарен" тем, кто предложил ему пройти реабилитацию и "излечиться" от ненависти к России, россиянам и их языку.

Вы еще раз напомнили мне, что мы боремся против геноцида украинского народа на его собственной земле, одно из проявлений которого – уничтожение украинского языка. Вынужден вам отказать – я не собираюсь учиться прощению, принятию, толерантности русскости в каких-либо проявлениях,

– четко отметил военный.

Более того, он добавил, что не видит никакой причины приспосабливаться.

"Я буду продолжать так относиться к России. Буду продолжать просить, а если придется – настаивать на том, чтобы в публичном пространстве, сфере услуг, государственном управлении, в коммунальных предприятиях в общении со мной звучал именно украинский язык", – написал Максим Колесников.

Что известно о Максиме Колесникове

Комментировавший сообщение военного Максим Смирнов несколько месяцев назад высмеял публикацию о языке министра образования Оксена Лисового. В частности, соучредитель рекламного агентства TABASCO заявил, что якобы вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен "будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как "Киево-дебилянская" академия, на каком языке люди разговаривают".

В феврале 2023 года сеть облетела видео военного с яблоком, вернувшегося из российского плена. На кадрах Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными военный рассказал, что он ест яблоко впервые за год.

Впоследствии выяснилось, что на видео – бывший ресторатор родом из Донецка Максим Колесников. В 2015 году он защищал родной Донбасс от российских захватчиков.

Военный живет в Киеве и мобилизовался добровольно 24 февраля 2022 года. В плен к оккупантам он попал 20 марта 2022 года. После освобождения военный в апреле 2023 года снова вернулся на службу в ВСУ.