Перед цим воїн написав допис, у якому закликав людей говорити українською. Йому відповів скандально відомий співзасновник рекламної агенції TABASCO Олександр Смірнов, який раніше вже сипав звинуваченням у міністра освіти Оксена Лісового.

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Що відповів військовий на закиди через мову

Український військовий Максим Колесніков пробув у полоні росіян 11 місяців. За цей час він втратив понад 32 кілограми. Кадри, де він тримає в руках яблуко, якого він не їв майже рік, в лютому 2023 року облетіли мережу.

Нещодавно військовий написав допис, у якому закликав людей спілкуватись українською мовою.

Я був в полоні, російська мене тригерить, буду вам вдячний за спілкування українською, дякую. Поки що вистачає сил на отакий спіч, але хочеться закричати: "Люди, б**ть, що з вами? Це Київ, а не Пітєр",

– написав боєць.

У коментарі до його допису прийшов скандально відомий співзасновник рекламної агенції TABASCO Олександр Смірнов, який не вперше демонструє свою українофобську позицію.

Зокрема, він під публікацією військового написав російською мовою: "Дуже шкода, Максе. Дуже шкода, що тебе тригерить. І дуже шкода, що ти відмовляєшся розуміти та приймати, що це питання взагалі не можна ні політизувати, ні порушувати. Це просто розкол українських громадян".

Смірнов на цьому не зупинився та сказав, що нібито обурення військового є "образливим", адже, мовляв, "не можна вказувати іншим людям, як до тебе звертатися. За всієї поваги до тебе".



Скандальний Олександр Смірнов прокоментував допис військового / Скриншот 24 Каналу

Після цього між людьми в коментарях розпочалась дискусія – частина захищали військового, частина – Смірнова.

Відомий історик та журналіст Вахтанг Кіпіані зазначив, що Смірнов абсолютно позбавлений емпатії.

Можу підписати петицію, щоб вас як лінгвоінваліда випустили з України, не чекаючи кінця війни,

– зазначив історик.

Військовий відповів тим, хто його критикує через заклик говорити українською

Боєць Максим Колесніков написав, що він дуже "вдячний" тим, хто запропонував йому пройти реабілітацію та "вилікуватися" від ненависті до Росії, росіян і їхньої мови.

Ви ще раз нагадали мені, що ми боремося проти геноциду українського народу на його власній землі, один з проявів якого – знищення української мови. Змушений вам відмовити – я не збираюся вчитися пробаченню, прийняттю, толеруванню російськості в будь-яких проявах,

– чітко зазначив військовий.

Ба більше, він додав, що не бачить жодної причини пристосовуватись.

"Я буду продовжувати так ставитися до Росії. Буду продовжувати просити, а якщо доведеться – наполягати на тому, щоб в публічному просторі, сфері послуг, державному управлінні, в комунальних підприємствах в спілкуванні зі мною звучала саме українська мова", – написав Максим Колесніков.

Зверніть увагу! Максим Смірнов, який коментував допис військового, декілька місяців тому висміяв публікацію про мову міністра освіти Оксена Лісового. Зокрема, співзасновник рекламної агенції TABASCO заявив, що нібито замість того, щоб займатися освітою і наукою, боротися з корупцією, пан Оксен "створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, слідкуватиме, як "Києво-дебілянська" академія, якою мовою люди розмовляють на перервах".

Що відомо про Максима Колеснікова

У лютому 2023 року мережу облетіло відео військового з яблуком, який повернувся з російського полону. На кадрах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими військовий розповів, що він їсть яблуко вперше за рік.

Згодом з'ясувалось, що на відео – колишній ресторатор родом з Донецька Максим Колесніков. У 2015 році він захищав рідний Донбас від російських загарбників.

Військовий живе в Києві й мобілізувався добровільно 24 лютого 2022 року. У полон до окупантів він потрапив 20 березня 2022 року. Після визволення військовий у квітні 2023 року знову повернувся на службу в ЗСУ.