Могут ли 17-летние украинцы за рубежом обновить свои данные через Резерв+: разъяснение Минобороны

17-летние граждане Украины, которые находятся за рубежом, должны стать на воинский учет и обновить свои данные. Сделать они это должны через дипломатические учреждения.

Стоит отметить, что такие лица не могут обновить свои данные через приложение Резерв+. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Как обновить свои данные 17-летним украинцам

По словам Лазуткина, юношам необходимо лично явиться в дипломатические учреждения, принести свои документы и стать на воинский учет. После этого данные будут переданы в ТЦК и СП в Украине.

Это очень важно, потому что не так перегружает ТЦК теми людьми, которые должны были бы приезжать в Украину. Они смогут это сделать за рубежом и продолжить свое обучение, чтобы в будущем применить свои знания на благо Украины,

– подчеркнул он.

В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, должны становиться на учет ежегодно в течение января.

В Сухопутных войсках ВСУ ранее пояснили, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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