Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление на Донецком направлении
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские войска пытались штурмовать позиции украинских военных на Донецком направлении. Однако воины батальона "Сармат" отразили наступление врага.
Накануне атаки оккупанты устроили ночной обстрел позиций ВСУ из минометов, танков, артиллерии и гранатометов.
К теме Обстрелы, авиаудары и попытки штурма: что происходит на главных направлениях наступления врага
ВСУ отбили атаку врага
После этого утром, 1 мая, на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.
Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате боя защитники уничтожили один российский танк, огневые средства и живую силу противника.
Видео, как ВСУ отразили наступление врага:
К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что противник пытается продвигаться в направлении Изюма. Российские военные сосредоточили там сотни единиц вооружения, тысячу боевиков, мобилизованных из оккупированного Донбасса, и два зенитно-ракетных дивизиона.
Однако украинские защитники мужественно удерживают оборону. За минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ отбили девять атак оккупантов, уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники и пять автомобилей.
Потери оккупантов: последние новости
- В зоне ООС продолжаются бои наших героев с оккупантами. Личный состав, танки, артиллерийская система, бронированные машины – потери врага обновляются в непрерывном режиме.
- Россияне активно готовятся к параду на 9 мая и хотят хоть чего-нибудь достичь, но у них получается только утилизировать своих военных в Украине. Их количество уже преодолело отметку в 23 тысячи.
- Россияне всеми силами пытаются пополнить свои потери, но пока не очень успешно – возвращаться в Украину отказываются целые воинские части, а контракт с российской армией и смерть в Украине привлекают все меньше россиян.