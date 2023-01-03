Когда ударит мороз, в бой пойдет тяжелая техника, – Череватый о перспективах ВСУ на Востоке

3 января 2023, 16:41
Читати новину українською

В зоне боевых действий на Востоке Украины скоро можно ожидать активизации тяжелой техники с обеих сторон. Этому могут помочь морозы, которые надвигаются на территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала сказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый. Он подтвердил, что россияне пока используют пехоту, ведь техника в такую погоду становится легкой добычей для ВСУ.

К теме Залужный и Буданов доложили Зеленскому о ситуации на фронте и планах России.

ВСУ попытаются снова переиграть россиян

Череватый объяснил, что это подтверждается и динамикой потерь россиян. В частности, в последнее время оккупанты больше теряют живую силу, чем технику.

Они не могут использовать тяжелую технику по вязкому грунту,
– сказал он.

Спикер Восточной группировки заявил, что когда ударят морозы и подмерзнет грунт – у обеих сторон появится возможность использования ударной техники, в том числе танков, БМП и БТР. Однако он подчеркнул, что это зависит от того, как промерзнет грунт.

Кроме того, Череватый сказал, что важно, кто проявит инициативу.

"В предыдущие разы мы переигрывали россиян в таких штабных играх и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий и использовали как благоприятные любые факторы", – добавил он.

Какая ситуация на фронте

  • Наиболее упорные бои между ВСУ и россиянами продолжают вестись на Бахмутском направлении. Только за сутки возле Бахмута оккупанты совершили 229 боевых столкновений и нанесли 259 обстрелов.
  • ВСУ удерживают Бахмут и наносят оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки там было уничтожено еще 189 российских военных.
  • В Минобороны Великобритании отчитываются, что Украина закрепила позиции возле Бахмута. Следовательно, успех россиян маловероятен в этом направлении.
  • Кроме Бахмута, горячая точка на Донбассе также Авдеевка. Россияне стремятся захватить город или взять его в кольцо с Юга и Севера.
  • В Генштабе ВСУ 3 января сообщили, что враг предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. Также Россия усиливает группировки на Новопавловском направлении благодаря подразделениям, переброшенным с Херсонского направления.

Автор: Михайло Гема