Когда ударит мороз, в бой пойдет тяжелая техника, – Череватый о перспективах ВСУ на Востоке

В зоне боевых действий на Востоке Украины скоро можно ожидать активизации тяжелой техники с обеих сторон. Этому могут помочь морозы, которые надвигаются на территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала сказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый. Он подтвердил, что россияне пока используют пехоту, ведь техника в такую погоду становится легкой добычей для ВСУ.

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Череватый объяснил, что это подтверждается и динамикой потерь россиян. В частности, в последнее время оккупанты больше теряют живую силу, чем технику.

Они не могут использовать тяжелую технику по вязкому грунту,

– сказал он.

Спикер Восточной группировки заявил, что когда ударят морозы и подмерзнет грунт – у обеих сторон появится возможность использования ударной техники, в том числе танков, БМП и БТР. Однако он подчеркнул, что это зависит от того, как промерзнет грунт.

Кроме того, Череватый сказал, что важно, кто проявит инициативу.

"В предыдущие разы мы переигрывали россиян в таких штабных играх и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий и использовали как благоприятные любые факторы", – добавил он.

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