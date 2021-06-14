Война в Европе, в которой умирают украинцы, – Зеленский вспомнил Донбасс и обратился к НАТО и ЕС

Владимир Зеленский назвал российско-украинский конфликт на Донбассе войной в Европе. Однако на ней, по словам украинского лидера, умирают украинцы.
Об этом Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, пишет Офис Президента.
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Президент Украины подчеркнул, что украинские воины умирают на Донбассе "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".
Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран ЕС. Из-за того, что, к сожалению, у нас 7 лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей,
– отметил глава государства.
Он подчеркнул, что сегодня Украина ближе к получению Плана действий относительно членства в НАТО, чем когда-либо. В то же время Зеленский констатировал, что за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.
Вступление Украины в НАТО: главное
- Еще летом 2020 года Украина получила статус партнера НАТО. Однако наша страна стремится стать полноценным членом Альянса и делает для этого все. Правда, в самом Альянсе единогласного решения по этому вопросу пока нет.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и в дальнейшем будет наращивать свой военный потенциал, чтобы противостоять России. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина уже обладает всеми инструментами, которые необходимы для потенциального присоединения к НАТО.
- Интересно, что согласно соцопросам, почти половина украинцев выступает за вступление страны в НАТО. В то же время более чем 50% граждан стремятся к членству государства в Евросоюзе.