Украина не может позволить войну на истощение: в Британии объяснили риски такого подхода
Источник:SkyNews
Британский военный эксперт убежден, что долгая война опасна для Украины. Это ловушка – затяжная борьба сделает украинскую армию более уязвимой
Россия же не планирует останавливать военную машину и тратит все свои средства на ведение войны. Москва может даже перенаправить деньги из других сфер на нужды армии.
Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Ловушка для Украины
Британский военный аналитик Шон Белл убежден, что Украина в ходе продолжительной войны будет становиться все более уязвимой. Страна не может себе этого позволить, и чем больше времени пройдет, тем с большим количеством проблем будут сталкиваться Вооруженные Силы.
Эти проблемы могут остановить украинскую "маневренную войну". Затяжное противостояние может привести к истощению поставок Украине иностранного оружия.
Они не могут позволить себе оказаться в ловушке долговременной войны на истощение, потому что это то, что им будет тяжело выиграть,
– подытожил Белл.
Суровая реальность состоит в том, что война на истощение приведет к потере сил. Контрнаступление Украины было "статическим", и государство все еще ожидает освобождения оккупированных территорий.
Украина продолжает воевать
- Армия России имеет почти в десять раз больше боеприпасов, чем ВСУ – враг активно их использует для истощения украинцев. Однако кассетные боеприпасы пока предпочитают Украину.
- Британцы считают, что Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году Однако западные партнеры должны увеличить поставки оружия. Решение всех проблем затянется по меньшей мере до следующего года.
- В последнее время оборона россиян начала слабеть, а украинцы, в свою очередь, ускорили контрнаступление. Последние новости с фронта, в частности освобождение Работино, дают надежду на скорейшее продвижение ВСУ,