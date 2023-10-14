Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом
Международное сообщество внимательно следит за конфликтом на Ближнем Востоке. В Израиль едут мировые лидеры, чтобы выразить свою поддержку стране.
Встреча состоялась на условно нейтральной территории – в Иордании. В этой арабской стране уже проходили митинги в поддержку ХАМАС.
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Зачем этот визит
13 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Аббасу уже 87, и он возглавляет Палестинскую автономию последние 18 лет.
Аббас просит прекратить агрессию против палестинского народа и отвергает советы Израиля для жителей Сектора Газы уехать из региона – называет это принудительным перемещением. Также говорит о гумантитарной катастрофе и просит открыть гумантитарные коридоры.
Встреча с Махмудом Аббасом важна, поскольку он является лидером ФАТХ – движения, жестко критикующего ХАМАС. ФАТХ частично контролирует Западный берег реки Иордан, в то время как ХАМАС хозяйничает в Секторе Газа.
Представители США встретились с Аббасом впервые с нападения ХАМАС на Израиль, и это часть более широкого визита: Блинкен совершает турне по Ближнему Востоку в поисках рычагов для урегулирования конфликта.
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Америка на стороне Израиля
- По мнению посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, визит Блинкена в Израиль – проявление поддержки и сигнал о дальнейшей военно-политической помощи.
- В частности, Блинкен заверил, что Соединенные Штаты Америки работают над тем, чтобы в войну на Ближнем Востоке не вмешались другие страны.