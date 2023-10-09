20% от того, что нужно Украине: повлияет ли война в Израиле на поставку оружия ВСУ

Есть опасения, что война в Израиле может повлиять на военную поддержку для Украины. Но, вероятнее всего, все будет не так критично, как это может показаться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Украина заинтересована, чтобы Израиль получил полный мандат на борьбу против Ирана, поддерживающего террористические группировки типа ХАМАС, Хезболлы.

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Сейчас Тегеран поставляет в Россию дроны-камикадзе Shahed-136, снаряды для танков и реактивной артиллерии и т.д. Если Израиль ударит по военным объектам Ирана, то это будет очень хорошей новостью для Киева.

Повлияет ли ситуация в Израиле на поставку оружия для Украины

Как подчеркнул Мусиенко, Израиль может нуждаться в военной помощи от Запада. Но номенклатура тут будет отличаться от того, что нужно Украине. Поэтому ситуация в этом случае не должна быть критической. Хотя некая техника все же пересекается.

Танки и другую бронетехнику в Израиль не поставляют. Артиллерия – частично. Израиль нуждается в средствах ПВО, ракет к "Железному куполу". А также – ракет к Patriot. Тут мы пересекаемся. Также у них есть потребность в авиации – дополнительные ракеты, бомбы и т.д. В общем, потребности пересекаются где-то на 20%,

– заметил Мусиенко.

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Не стоит забывать, что США имеют твердую позицию по дальнейшей поддержке Украины. Но сейчас там идет борьба по ее продолжению. И, вероятнее всего, все будет хорошо.

Главное, чтобы на фоне все больше разгорающихся в мире конфликтов Китай не надумал пойти в наступление на Тайвань. Эта потенциальная война может действительно рассеять ресурсы от Соединенных Штатов. Но пока нет признаков, что Пекин в ближайшее время предпримет такой шаг.

Военная помощь для Украины: коротко