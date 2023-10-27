Война в Израиле: о чем свидетельствуют наземные рейды ЦАХАЛ и сможет ли Иран вовлечь США в конфликт
Израиль провел уже второй наземный рейд в Сектор Газа, намекающий на подготовку к наземной операции. В то же время, Иран пытается втянуть США в войну на Ближнем Востоке.
Параллельно так называемая "ось зла" сбросила маски и Иран и Россия уже даже не скрывают свои связи с ХАМАС. Детальнее о ситуации на Ближнем Востоке рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.
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Израиль приступил к формированию поля боя в Секторе Газа
Ночью 27 октября Израиль снова направил танки и войска в Сектор Газа и нанес удары по объектам террористической группировки ХАМАС.
По словам военных, рейд вблизи района Шуджайя на востоке Газы был осуществлен силами пехоты, боевой техники и бронетехники, а израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.
ЦАХАЛ заявляет, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по принадлежащим ХАМАС объектам, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры. Также в ЦАХАЛ сообщили, что через несколько часов все израильские войска покинули этот район, и пострадавших нет.
Стоит отметить, что эта операция проходит вторую ночь подряд, когда силы ЦАХАЛ ненадолго входят в Сектор Газа перед ожидаемым полным наземным наступлением.
В частности, в ночь на 26 октября инженерные и бронетанковые подразделения Сил обороны Израиля входили в северную часть Сектора Газа. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что эти рейды – лишь подготовка к следующим этапам боевых действий.
В то же время пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заверил, что армия Израиля продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа.
По его словам, рейды будут проводиться в ближайшие дни и будут продолжаться с еще большей силой. Он также добавил, что ЦАХАЛ продолжает наносить "массированные удары" по Сектору Газа "с воздуха и моря", уделяя особое внимание уничтожению высокопоставленных членов ХАМАС.
Война в Израиле становится угрозой для соседних стран
- Впрочем, война в Израиле становится все большей угрозой и для соседних стран. Так, на фоне боевых столкновений между ХАМАС и Израилем в двух курортных городах Египта раздались взрывы. Пока известно о шести пострадавших.
- По словам спикера египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, со своей стороны, расположен на границе с Израилем.
- Еще один снаряд попал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба примерно в 70 километрах от границы. В ЦАХАЛ уже заявили, что накануне в регионе Красного моря были зафиксированы воздушные угрозы, после чего в воздух были подняты боевые вертолеты армии Израиля.
- Мол, Израиль как раз хотел перехватить цели, но они попали по территории Египта. Это своеобразный намек на то, что за атакой стоят именно террористы.
Как Иран пытается втянуть в войну США
В то же время, Иран всячески пытается втянуть в войну США. Накануне официальные лица Ирана прямо заявили, что в случае продолжения операций Израиля в Секторе Газа, США придется также отвечать.
По этому поводу Институт изучения войны уверяет, что Иран и его "ось сопротивления", то есть прокси-силы по типу ХАМАС или Хезболлы, пытаются продемонстрировать свою способность и готовность к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начале войны против США и Израиля.
Аналитики заметили, что, например, Исламское сопротивление Ирака – коалиция поддерживаемых Ираном иракских ополченцев – ежедневно атаковала позиции американских военных в Ираке и Сирии, начиная с 18 октября.
В этих атаках группировка использовала беспилотники и ракеты, в результате которых один американский военный был убит и десятки ранены. Группа постоянно наносила удары по определенным местам, например, по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, а также постепенно расширяла свои атаки на новые места в Ираке и Сирии.
24 октября ополченцы, поддерживаемые Ираном, угрожали продолжить атаку на позиции США в Кувейте и ОАЭ.
Движение хуситов в Йемене отдельно 19 октября пыталось атаковать Израиль беспилотниками и крылатыми ракетами. Эсминец ВМС США и средства ПВО Саудовской Аравии перехватили атаку над Красным морем, прежде чем она нанесла удар по Израилю.
Поэтому аналитики приходят к выводу, что Иран и "ось сопротивления" готовятся к тому, что война в Израиле перерастет в региональный конфликт, который ведется на нескольких фронтах. В этих целях они пытаются нарастить свое военное присутствие в Сирии и Ливане.
Также добавляется, что именно силы иранского КСИР координировали развертывание сотен поддерживаемых Ираном боевиков в южном Ливане и юго-западной Сирии с начала войны.
В число таких боевиков входят, в частности, военные инженеры и эксперты. Кроме того, Израиль совершил несколько авиаударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо с 12 октября и указал, что эти авиаудары имеют целью помешать Ирану переместить оружие в Сирию и открыть фронт против Израиля.
Теперь иранские официальные лица и СМИ заявляют, что они якобы имеют поддержку населения в борьбе с региональной войной против Соединенных Штатов и Израиля, если она разразится.Теперь Иран активно накачивает инфопространство тем, что якобы в войне виноваты США, а потому им не избежать ответа.
США перешли от слов к действию
Стоит напомнить, что несколько дней назад президент США Джо Байден напрямую предупредил аятолла Ирана Хаменеи, что Соединенные Штаты отреагируют, если на силы США продолжат нападать.
По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.
Сегодня США перешли от слов к действию. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии в ответ на серию атак со стороны поддерживаемых Тегераном ополченцев на американские военные базы на Ближнем Востоке.
В частности, удары пришлись по объектам Корпуса стражей исламской революции.
"Ось зла" не скрывает своих связей
В то же время новая "ось зла" уже даже не скрывает своих связей. Дело в том, что накануне в Москву прибыла группа боевиков ХАМАС.
Показательно и то, что сопровождал террористов в Москву замглавы МИД Ирана. В МИД России уже заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа.
Но на самом деле больше похоже на съезд террористов, планирующих обострение. В МИД Израиля, кстати, сразу же раскритиковали Россию за визит в Москву террористов ХАМАС и призвали выгнать боевиков из России.Итак, "ось зла" все больше себя проявляет и даже не скрывает своего лица.
Вместе с тем в ЕС заявили, что нападение ХАМАС на Израиль и последующий кризис на Ближнем Востоке негативно влияют не только на ситуацию в регионе, но и на безопасность в Европе.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе активно распространяются преступления на антисемитской основе и распространяется "язык вражды".
В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что есть надежда на проведение мирного саммита по поводу войны между ХАМАС и Израилем уже в ближайшие недели.