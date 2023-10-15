Может склонить к переговорам: чем России выгодна война ХАМАС и Израиля
Расширение войны в Израиле может повлиять на военную помощь Украине. В частности, если к ХАМАС присоединятся Хезболла и Иран.
Это существенно увеличит тревожность демократического мира. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк, добавив, что России выгодны массовые протесты палестинцев в Европе и война в Израиле. Ведь такие действия могут заставить мир потребовать от Украины переговоров с Кремлем.
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"Ахиллесова пята" Запада
По словам Семенюка, террористические группировки хотят, чтобы демократические страны Европы из-за военных действий требовали остановки войны на двух фронтах:
- давить на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Россией и восприняла географические реалии, каковы они сейчас;
- давить на Израиль, используя мирное население, страдающее от обстрелов Сектора Газы.
Иран и Россия понимают, что это слабая "Ахиллесова пята" Запада. Поэтому они могут увеличивать динамику противостояния, вызывая логичный ответ Израиля. Это будет только увеличивать градус насилия и тревожности,
– заметил Тарас Семенюк.
Ставка делается на массовые протесты в ЕС
Обратите внимание, какие масштабные митинги проводят палестинцы в европейских странах. То есть таким образом палестинцы апеллируют к защите своего населения. Однако забывают, кто начал войну против Израиля.
Семенюк объяснил, чем война в Израиле выгодна России: смотреть видео
Кроме того, после начала нападения на Израиль боевики ХАМАС заявили, что готовы к переговорам с Израилем. Однако Иерусалим настроен уничтожить не население Сектора Газы, а "руководство" ХАМАС, которое приказывает террористам выполнять преступные действия.
Акцент ставится, чтобы вызвать большой протест в Европе. Сейчас мы выходим в фазу выборов в европейских странах. Сегодня в Польше выборы, совсем скоро в Нидерландах. Мы переходим в 2024 год, где кульминацией будут выборы в США,
– подчеркнул Тарас Семенюк.
Политолог подытожил, что сейчас делается акцент на остановке поставок оружия нашему государству и войны в Украине и Израиле из-за массовых протестов в ЕС.
Митинги в Европе: коротко
- Тысячи пропалестинских протестующих вышли на улицы в Лондоне и Манчестере.
- Полиция сообщила, что были арестованы 7 человек, в том числе один за совершение преступления и двое за нарушение общественного порядка.
- Также митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в нескольких городах США таких, как Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон.
- В частности, во Флориде на митинге в Форт-Лодердейле произошла драка между сторонниками Израиля и протестующими, поддерживающими действия Палестины.