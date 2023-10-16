ХАМАС может готовить "провокационный удар": Байден "взвешивает" визит в Израиль
Источник:Politico
В ближайшее время президент США Джо Байден может посетить Израиль по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако поездка зависит от ситуации с безопасностью в Израиле и развитием войны.
Politico со ссылкой на анонимные источники пишет, что террористы ХАМАС могут нанести "провокационный удар" во время вероятного визита Байдена в Иерусалим, информирует 24 Канал.
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ХАМАС может готовить удар во время визита Байдена в Израиль
Сообщается, что американский президент может прибыть в Израиль уже на этой неделе. Однако все будет зависеть от ситуации в Израиле и интенсивности войны с ХАМАС.
Однако один из представителей администрации президента США заявил, что в Вашингтоне "взвешивают" это предложение о посещении Израиля.
Байден сказал помощникам, что заинтересован в этом, поскольку его присутствие продемонстрировало бы сильную поддержку США после того, как ХАМАС убил более 1300 израильтян и взял в заложники около 150 человек, в том числе американцев.
– говорится в сообщении.
Недавний визит американских сенаторов в Израиль подчеркнул опасность того, что боевики ХАМАС могут готовить удар во время визита Байдена.
Обратите внимание! Группа законодателей, в которую входил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, была вынуждена укрыться в бомбоубежище, когда взвыли сирены предупреждения.
Однако отмечается, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Израиль без существенных осложнений.
Белый дом пока не подтвердил поездку
Накануне Reuters сообщило, что Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль во время телефонного разговора, когда они обсуждали нападение ХАМАС на Иерусалим.
Впрочем, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эндриен Уотсон отметила, что поездок пока не планируется.
У нас нет никаких объявлений о новых путешествиях (президента – 24 Канал),
– заметила Уотсон.
Важные заявления США: последние новости
- США, Египет и Израиль договорились о прекращение огня на юге Сектора Газы с 9:00 понедельника (по киевскому времени). Перемирие продлится несколько часов. Также три вышеупомянутых страны договорились, что сегодня, 16 октября, к 17:00 будет открыт пограничный пункт Рафах между Египтом и Сектором Газы.
- В Америке заявили намерение объединить пакет военной помощи для Украины и Израиля. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что сумма пакета будет больше 2 миллиардов долларов.
- По данным СМИ, президент США стремится выделить для Украины на весь год один большой пакет военной помощи – от 50 до 100 миллиардов долларов.