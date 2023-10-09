Израиль атаковал штаб "Палестинского джихада" и тоннель боевиков в Газе: шокирующее видео
Источник:Армия обороны Израиля
Израильские солдаты приступили к контртеррористической операции в Секторе Газа после того, как боевики ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. Известно, что израильская армия атаковала позиции палестинцев в Газе.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля в соцсети Х, ранее известная как твиттер. В частности, израильские солдаты смогли поразить штаб "Палестинского джихада" и туннель палестинских боевиков после начала войны ХАМАС против страны, передает 24 Канал.
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Как Израиль смог поразить боевиков в секторе Газа
В Армии обороны Израиля отметили, что утром 9 октября самолеты ЦАХАЛ атаковали склад оружия и входную шахту в подземный тоннель террористов в Секторе Газы. На кадрах можно увидеть, как от объектов, использующих высокопоставленные члены ХАМАС, не осталось абсолютного ничего, кроме пожарища и мощного облака дыма.
ЦАХАЛ уничтожил туннель ХАМАС в Секторе Газы / Видео Армии обороны Израиля
Более того, израильские военные также смогли взорвать оперативный штаб террористической организации "Палестинского джихада", расположенный в мечети в районе Зейтун в Секторе Газы. От этого военного объекта также ничего не осталось, а все находившиеся там боевики стали "двухсотыми".
Израиль еще взорвал штаб "Палестинского джихада" / Видео Армии обороны Израиля
В конце концов, в Армии обороны Израиля отметили, что точным ударом им удалось уничтожить еще один штаб, который использовался террористической организацией ХАМАС и располагался в Хан-Юнисе в Газе.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- В Израиле 9 октября снова слышали мощные взрывы, прозвучавших после обстрела страны формированием ХАМАС. В частности, было громко в Иерусалиме, а также в Тель-Авиве.
- Журналисты издания The New York Times подчеркнули, что нападение ХАМАС на Израиль стало настоящим шоком для американской разведки. Кроме того, палестинским боевикам удалось прорвать систему противоракетной обороны "Железный купол".
- В конце концов, спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари пригрозил ликвидацией лидеру ХАМАС Яхью Синвари. Там подчеркнули, что палестинец уже "мертв".