Израиль атаковал штаб "Палестинского джихада" и тоннель боевиков в Газе: шокирующее видео

Израильские солдаты приступили к контртеррористической операции в Секторе Газа после того, как боевики ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. Известно, что израильская армия атаковала позиции палестинцев в Газе.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в соцсети Х, ранее известная как твиттер. В частности, израильские солдаты смогли поразить штаб "Палестинского джихада" и туннель палестинских боевиков после начала войны ХАМАС против страны, передает 24 Канал.

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Как Израиль смог поразить боевиков в секторе Газа

В Армии обороны Израиля отметили, что утром 9 октября самолеты ЦАХАЛ атаковали склад оружия и входную шахту в подземный тоннель террористов в Секторе Газы. На кадрах можно увидеть, как от объектов, использующих высокопоставленные члены ХАМАС, не осталось абсолютного ничего, кроме пожарища и мощного облака дыма.

ЦАХАЛ уничтожил туннель ХАМАС в Секторе Газы / Видео Армии обороны Израиля

Более того, израильские военные также смогли взорвать оперативный штаб террористической организации "Палестинского джихада", расположенный в мечети в районе Зейтун в Секторе Газы. От этого военного объекта также ничего не осталось, а все находившиеся там боевики стали "двухсотыми".

Израиль еще взорвал штаб "Палестинского джихада" / Видео Армии обороны Израиля

В конце концов, в Армии обороны Израиля отметили, что точным ударом им удалось уничтожить еще один штаб, который использовался террористической организацией ХАМАС и располагался в Хан-Юнисе в Газе.

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