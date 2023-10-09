Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Зокрема, ізраїльські солдати змогли вразити штаб "Палестинського джихаду" й тунель палестинських бойовиків після початку війни ХАМАС проти країни, передає 24 Канал.

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Як Ізраїль зміг уразити бойовиків у Секторі Гази

У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що вранці 9 жовтня літаки ЦАХАЛ атакували склад зброї та вхідну шахту до підземного тунелю терористів у Секторі Гази. На кадрах можна побачити, як від об'єктів, які використовують високопоставлені члени ХАМАС не залишилося абсолютного нічого, крім згарища й потужної хмари диму.

ЦАХАЛ знищив тунель ХАМАС у Секторі Гази / Відео Армії оборони Ізраїлю

Ба більше, ізраїльські військові також змогли підірвати оперативний штаб терористичної організації "Ісламський джихад у Палестині", що був розташований в мечеті в районі Зейтун в Секторі Гази. Від цього військового об'єкту також нічого не лишилося, а всі бойовики, що там перебували, стали "двохсотими".

Ізраїль ще підірвав штаб "Ісламського джихаду у Палестині" / Відео Армії оборони Ізраїлю

Зрештою в Армії оборони Ізраїлю наголосили, що точним ударом їм вдалося знищити ще один штаб, який використовувався терористичною організацією ХАМАС і розташовувався в Хан-Юнісі у Газі.

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