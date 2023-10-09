Без еды, электричества и топлива, – министр обороны Израиля отдал приказ о "полной блокаде" Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября отдал новый приказ в отношении Сектора Газа после того, как боевики ХАМАС совершили вооруженное нападение на израильские территории. В частности, теперь палестинский эксклав окажется в "полной блокаде".

Да, в Газу теперь не будут поставлять продовольствие, электроэнергию и топливо, которое необходимо ХАМАС для продолжения боевых действий против Израиля. Следовательно, регион окажется отрезанным от цивилизованного мира.

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Сектор Газа окажется в "полной блокаде"

Галант подчеркнул, что отдал приказ о "полной блокаде" Сектора Газа, поскольку в настоящее время израильские силы борются с террористической группировкой ХАМАС. В регион будет запрещено провозить продовольствие и другие вещи, необходимые для боевых действий.

Я отдал приказ о полной осаде Сектора Газа. Не будет электричества, еды, топлива – все закрыто,

– сказал он.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что это решение он принял после отчета с оценкой в Южном командовании ЦАХАЛ в городе Беер-Шеве. Он также подчеркнул, что в настоящее время израильская армия борется против "людей и животных", поэтому действует соответственно.

Также указание по поводу "блокады" Сектора Газа отдал и министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Это решение касается водоснабжения в Газу.

"Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в Газу", – подчеркнул он.

Таким образом, Сектор Газа останется без продовольствия, электроэнергии, воды и топлива до тех пор, пока боевые действия между ХАМАС и Израилем не прекратятся.

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