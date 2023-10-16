Какое оружие США передают Израилю: подполковник ЦАХАЛ в запасе назвал номенклатуру

Есть опасения, что война в Израиле может повлиять на военную помощь для Украины. Однако номенклатура оружия там в основном не пересекается.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, отметив, что Соединенные Штаты начали помогать Израилю с первого дня войны. Сейчас там функционирует "воздушный мост", по которому поставляют вооружение.

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Что США передает Израилю

Как отметил Бабот, помощь Израилю практически никак не связана с тем оружием, которое идет Украине. Поэтому эти процессы вполне спокойно могут происходить параллельно.

Сейчас Израилю необходимы ракеты к "Железному куполу". Их также производят в Соединенных Штатах.

Самая большая наша проблема – противоракетные ракеты. То есть амуниция для "Железного купола". Их производит Израиль. Но также небольшое количество производится и в Соединенных Штатах. Как раз эти ракеты нам передают,

– рассказал Бабот.

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Израиль также нуждается в тяжелых бетонобойных бомбах, которые смогут доставать до бункеров ХАМАС в Газе. Ничего другого ЦАХАЛу не нужно.

Кроме того, Соединенные Штаты отправили две авианосные группы в сторону Израиля. Это четкий сигнал Ирану, что не стоит вмешиваться в эту войну. Хотя Тегеран уже и так косвенно вовлечен в этот конфликт.

Напомню, что даже иракские милиции изъявили желание присоединиться. Их там где-то 17 милиций, поддерживаемых Ираном. И даже шиитские милиции хуситов в Йемене тоже изъявили желание присоединиться к ХАМАС. Здесь идет странная консолидация между шиитами и суннитами, которой еще не было. Задача у них – уничтожить Израиль. Но эту задачу не удастся выполнить,

– подчеркнул Бабот.

Война в Израиле: коротко