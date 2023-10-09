В израильском Сдероте продолжаются тяжелые бои: десантники ЦАХАЛ пытаются зачистить город
Источник:Times of Israel
В Израиле продолжаются бои между ЦАХАЛ и боевиками из ХАМАС. 9 октября стало известно, что израильский город Сдерот является одной из горячих точек боевых действий.
В городе находятся десантники из Вооруженных Сил Израиля. Они пытаются зачистить город от палестинских боевиков из Сектора Газа.
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В Сдероте продолжаются тяжелые бои
Израильские журналисты подчеркнули, что 9 октября израильские Вооруженные Силы вступили в боевые действия с несколькими боевиками по формированию ХАМАС в муниципальном бассейне Сдерота. Между палестинцами и израильтянами произошла перестрелка.
Известно, что есть несколько жертв среди израильских десантников из ЦАХАЛ. В то же время, всех палестинских боевиков солдаты израильских Вооруженных Сил – ликвидировали.
Журналисты также уточнили ситуацию с возможными заложниками, которых могли взять боевики из ХАМАС. Представители израильских медиа отметили, что пока нет информации, что кого-то из гражданских граждан в Сдероте могли взять в заложники.
Нападение ХАМАС на Израиль: главное о войне
- Боевики ХАМАС из Сектора Газа 7 октября совершили массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2 тысяч ракет по центральной и южной части страны. Палестинцы также отметили, что они объявляют операцию "Наводнение".
- Кроме того, ХАМАС также смог захватить несколько зданий в городе Сдерот, что на юге Израиля. Однако израильские солдаты из ЦАХАЛ уже вечером 7 октября смогли зачистить город от палестинцев.
- В конце концов, по всему Израилю объявили чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию резервистов. К тому же израильские власти объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
- Также Израиль начал ударять по военным объектам на территории Сектора Газа. Уже 8 октября военно-политический кабинет страны впервые за 50 лет проголосовал за ввод пункта 40 "Алеф", которое означает официальное объявление войны.
- Также в Израиле уже больше 2 тысячи раненых и 700 погибших. Среди жертв также могут быть и 3 украинца, которые находились в горячих точках военного конфликта.