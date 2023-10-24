Почему Израиль медлит с наземной операцией в Секторе Газа: в ЦАХАЛ ответили

Вокруг наземной операции в Секторе Газа уже достаточно много домыслов, ведь ее постоянно откладывают. Уже довольно долго Израиль обещает вторгнуться в Сектор Газа, но не делает этого.

В понедельник 23 октября ЦАХАЛ уже заявил, что полностью готов к проведению операции – ранее речь шла о подготовке. Но пока она не началась.

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Что мешает наземной операции в Секторе Газа

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви ответил на этот вопрос. По его словам, качественные наступательные планы уже готовы и Армия обороны Израиля готова к наземным маневрам. Но "решения относительно формы и времени следующего этапа" еще нет.

Наступление Израиля сдерживают некоторые "тактические и даже стратегические соображения". В то же время они позволяют лучше подготовиться к выполнению задач.

Мы используем каждую минуту, чтобы быть еще более подготовленными. И каждую уходящую минуту мы наносим еще больший удар по врагу. Убивая террористов, разрушая инфраструктуру, собирая больше разведданных для следующего этапа,

– объяснил он.

Обращение к ХАМАС и жителям Газы

Халеви порекомендовал боевикам ХАМАС "относиться с уважением к израильским гражданам, которых он держит в заложниках". Он также просит жителей Сектора Газа уехать.

ЦАХАЛ воюет с ХАМАС, а не с населением Газы. ЦАХАЛ хочет, чтобы жители Газы прошли через эту войну максимально невредимыми,

– уверяет он.

Беженцев снабдят едой, водой и медикаментами в тех регионах, куда они эвакуируются. Топливо дадут непосредственно гражданским – его не будут поставлять в сам Сектор Газа, ведь так террористы смогут заправлять свою технику.

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Что говорят эксперты о задержке наземной операции