Не сдержал слез: представитель Белого дома Кирби эмоционально отреагировал на зверства ХАМАС в Израиле

Джон Кирби не сдержал эмоций, когда вспоминал Израиль. При комментировании ситуации на Ближнем Востоке представитель администрации Джозефа Байдена пустил слезу.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби расчувствовался, когда комментировал ситуацию в Израиле. Это произошло во время его общения с прессой.

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Что сказал Кирби

Во время выступления перед журналистами представитель Белого дома был настолько шокирован тем, что происходило в южной части Израиля во время атаки ХАМАС, что не смог подобрать слова. Инцидент произошел в прямом эфире.

Я... извиняюсь... Это очень... простите. Очень тяжело смотреть на эти изображения… на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, друзья, они любимые, братья, сестры. Да, это трудно, и я прошу прощения,

– сказал Кирби.

Соцсетями распространяется запись его реакции. На кадрах можно увидеть, как Кирби пускает слезу и отворачивается на несколько секунд. После этого он откашливается и пытается овладеть эмоциями.

Джон Кирби пускает слезу из-за войны в Израиле: смотрите видео



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