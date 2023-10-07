Кто такие ХАМАС и Хезболла и почему они воюют против Израиля

ХАМАС напал на Израиль в 50-ю годовщину Войны Судного дня, после чего появились опасения, что Хезболла тоже может присоединиться к атаке. Что известно об этих двух организациях – читайте в материале 24 Канала.

Израиль считает ХАМАС и Хезболлу прокси Тегерана в гибридной войне Ирана против еврейского государства. Израильский военный аналитик и офицер Игаль Левин в своих соцсетях предупреждал о высокой вероятности того, что вторжение ХАМАС из Сектора Газа 7 октября может быть отвлекающим маневром, и что Хезболла может организовать более мощное вторжение с севера.

Читайте также Зеленский отреагировал на атаку по Израилю и поддержал его право на защиту

Кто такие ХАМАС

ХАМАС – это аббревиатура, которая переводится как "Исламское движение сопротивления" или "Движение исламского сопротивления". Эта группировка одновременно является палестинским исламским движением, политической партией и террористической организацией. Эта группа появилась в начале Первой палестинской интифады благодаря наиболее радикальным членам ветви "Братьев-мусульман" (это обширная исламская организация, базировавшаяся в Египте).

Первая палестинская интифада – это восстание палестинских арабов в 1987 – 1991 годах. Оно произошло на землях, которые Израиль стал контролировать во время Шестидневной войны. Речь идет о территориях на западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

ХАМАС вообще не признает права на существование еврейского государства и стремится к его уничтожению. Эти боевики хотят забрать у Израиля все его территории и создать новую исламскую страну. Еще они выступают за оказание палестинцам социальной поддержки. В то же время, эти исламские радикалы утверждают, что признают право евреев жить на палестинских территориях (при условии, что у них там не будет собственного государства). Следует отметить, что боевики ХАМАС не смогли создать в Секторе Газа подобие страны за все те 16 лет, которые они контролируют эту территорию.

Это движение легализовалось в 2005 году после вывода израильских войск и гражданских из сектора Газа. ХАМАС активно участвовал в политических процессах на территории Палестинской автономии, выиграл парламентские выборы в 2006 году, вытеснил политических конкурентов из ФАТХ и фактически стал олицетворять власть в Секторе Газа. С этого времени Сектор Газа и Израиль стали часто обмениваться ударами. Следует заметить, что еврейское государство наносит точечные удары в ответ на обстрелы своих территорий. Все попытки других стран урегулировать этот конфликт встречали сопротивление со стороны ХАМАС. Эта организация всегда выступала против любых договоренностей с Израилем.

ХАМАС считается крупнейшей из существующих палестинских исламистских военизированных группировок. Израиль, США, Великобритания, Япония, Канада и страны ЕС признали ХАМАС террористической организацией. Австралия признала террористическим не всю группировку, а только ее военное крыло. Египет и Иордания запретили на своих территориях деятельность этого движения.

Что известно о Хезболле

Как и ХАМАС, Хезболла не признает права Израиля на существование и желает его уничтожить. Название этой группировки переводится как "Партия Бога" или "Партия Аллаха". Это одновременно ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Она появилась в Ливане в 1982 году и получила поддержку местного шиитского населения.

В 1983 году Хезболла атаковала казармы морской пехоты США. Тогда боевики убили более 240 солдат и добились вывода американских войск из Ливана. А в 2000 году Хезболла добилась вывода уже израильских сил из страны. Эта организация также обвиняется в похищении 30 западных заложников в 1980 – 1990-х годах.

, ранее арабские СМИ писали, что Россия пыталась завербовать сирийских боевиков для участия в ее войне против Украины. Сообщалось, что среди этих наемников были члены Хезболлы. ГУР МО тогда заявляло о низком боевом духе боевиков, приводившем к отказам участвовать в боевых столкновениях с ВСУ и случаях самоувечья. Также, по данным нашей разведки, часть боевиков соглашалась ехать в Россию или Белоруссию только для того, чтобы попытаться оттуда нелегально эмигрировать в страны ЕС. Также СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" и Хезболла договорились в 2022 году об отправке 800 боевиков в Украину. Позже глава шиитской группировки Хассан Насралла все опровергал во время выступления на ливанском телевидении.

Следует заметить, что полномасштабная российско-украинская война – не единственный конфликт, в котором упоминались эти боевики. След Хезболлы также был в конфликтах в Боснии, Йемене, Ираке, Сирии. К примеру, в гражданской войне в Сирии, которая фактически продолжается с 2011 года по сей день, Хезболла помогала правительственным войскам Башара аль-Асада.

Израиль, США, Канада и Бахрейн признали Хезболлу террористической организацией. Великобритания, Нидерланды и Австралия признали террористическим не всю группировку, а только ее боевое крыло (Внешнюю Организацию Безопасности Хезболлы).

Какие отношения между ХАМАС и Хезболлой

У ХАМАС и Хезболлы много общего. Обе две группы ненавидят Израиль и десятилетиями воюют с еврейским государством, имеют гибридную структуру (политическое и боевое крылья), устраивают теракты, комбинируют терроризм с политикой и постепенно пытаются стереть между ними границу. Каждая из этих группировок имеет в своих странах представительство в законодательных и исполнительных органах власти. Обе группировки считаются прокси Ирана (Тегеран исключает обвинения в их финансировании и одновременно открыто выражает поддержку Хезболле и ХАМАС на словах).

Однако между ними есть немало отличий. Так, Хезболла является более радикализированной группировкой. Это движение также хочет уничтожить в Ливане христиан-маронитов, не допустить каких-либо прозападных проявлений в стране и установить в государстве исламский режим вроде того, что сейчас в Иране. Помимо этого Хезболла начала раньше распространять свое политическое влияние, чем ХАМАС.

Между Хезболлой и ХАМАС натянутые отношения. Палестинские боевики не раз призывали своих ливанских "коллег" принять участие в их противостоянии Израилю. Но к предыдущим атакам ХАМАС на еврейское государство представители Хезболлы не присоединялись. Пока они лишь выражали словесную поддержку военизированной группировке.

Что говорят эксперты о ситуации в Израиле