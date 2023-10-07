Есть две основные причины: почему Израиль не поставляет Украине летальное оружие

До сих пор Израиль помогал Украине только нелетальными средствами. Речь идет о медицинском оборудовании, а также израильских радарах.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп назвал 24 Каналу две основные причины, почему государство не поставляет Украине летальное оружие.

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Первая причина

Как отметил Шарп, Израиль опасается столкновения с Россией в Сирии. То есть Кремль может начать препятствовать действиям Иерусалима в Сирии.

Опасения схожи с теми, что есть в США и других странах – с Россией никто не хочет сталкиваться лишний раз. Потому что боятся каких-то неадекватных действий даже тогда, когда она слабее,

– заметил военный обозреватель.

Вторая причина

По словам Шарпа, Израиль опасается возможных поставок оружия России в Иран. К примеру, современных систем ПВО С-400. Так как, если допустить такие действия, Израиль не сможет выполнить предстоящую операцию против иранских ядерных объектов.

Кроме того, глава Моссада Дэвид Барнеа назвал наибольшее опасение: Россия может передать оружие, которое будет угрожать существованию Израиля. Речь идет о ядерных технологиях.

Считается, что не в интересах России поставлять ядерные технологии Ирану, потому что это повлечет за собой много проблем.

– сказал Шарп.

Также передача Ирану российских ядерных технологий разозлит другие страны: Саудовскую Аравию, Турцию, Египет, ОАЭ и другие. В конце концов существует много причин, почему не стоит этого делать. Поскольку ядерные технологии предоставляют за большие услуги, а не за Shahed.

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Израилю не хватает оружия для собственной защиты

По словам военного обозревателя, Израиль также не передает Украине оружие из-за того, что его не хватает самой стране. Поэтому поставить из собственного арсенала у государства нет возможности. Теоретически, можно было только сделать заказ и впоследствии выработать небольшое количество вооружения.

Но из собственного арсенала просто нельзя, потому что нужно здесь и сейчас. Несмотря на огромный бюджет и американскую помощь, у Израиля постоянно дефицит средств на свою оборону,

– сказал Давид Шарп.

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