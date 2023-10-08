Очень трудно воевать в таких условиях: будет ли израильская армия заходить в Сектор Газа

В Израиле проходит обострение с организацией ХАМАС. Израильские военные продолжают зачистку в населенных пунктах рядом с границей Сектора Газы.

Вероятно, армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовят к полномасштабной сухопутной операции на территорию Сектора Газы. Об этом 24 Каналу сообщил израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он также рассказал, что прежде всего перед Израилем стоит главная цель – показать другим террористам, как вот Хезболла и Иран, что подобные нападения недопустимы.

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Переход к новой фазе войны

Как рассказал Шарп, сейчас происходит зачистка оставшихся на территории Израиля террористов. Речь идет о спрятавшихся людях, которые могут попытаться атаковать мирных жителей или военных.

Далее следует ожидать фазу полномасштабной войны,

– сказал израильский военный обозреватель.

Речь идет о полномасштабной сухопутной операции с целью уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС. В частности, такие действия смогут привести к временному взятию Сектора Газа под контроль.

Однако неизвестно, приняли ли подобное решение на уровне правительства. Однако в распространяемой информации между строками можно прочитать такие будущие действия.

Как отметил Шарп, нанесение ударов по артиллерии и авиации, частичная сухопутная операция на территорию Сектора Газы – пока недопустимы, в частности, по политическому усмотрению ситуации.

Нападающие должны поплатиться за совершенное преступление

В Израиле произошла ужасная трагедия, что стало потрясением для многих людей.

Пока все в мире прекрасно понимают две вещи:

противник должен заплатить сполна, то есть должен быть уничтожен;

наглядно показать другим игрокам в регионе, ливанской военно-политической организации Хезболла и Ирану, что подобные нападения на Израиль – недопустимы.

По словам Шарпа, столь масштабный терроризм, совершенный бойцами ХАМАС, в Израиле произошел впервые за десятки лет. Речь идет о массовых убийствах, ударах по военным, взятии пленных и заложников.

Если хочешь выживать в нашем регионе, нужно быть сильным и нужно доказывать противнику, что они пожалеют о допущенных ошибках. Иначе нам здесь не место, потому что будут понимать, что с Израилем можно позволить все что угодно,

– заметил Давид Шарп.

И также добавил, что в настоящее время в Израиле призвано большое количество резервистов. Также сегодня немало израильтян изменили статус "гражданский" на "военный".

Полномасштабная сухопутная операция продлится долго

Как отметил Шарп, если операция состоится в Сектор Газа, то она будет очень тяжелой. Так как в Секторе Газа проживают более 2 миллионов жителей. Кроме того, территория очень плотно застроена.

Шарп о ситуации в Израиле: смотреть видео

Заметим, что Израиль воюет в рамках международных правил ведения войны. Поэтому государству сложно использовать техническую и огневую силу, имея значительное преимущество над ХАМАС.

Однако я надеюсь, что ограничения минимизируют. До сегодняшнего дня Израиль самостоятельно на себя накладывал ограничения, в которых не нуждаются международные законы. Надеюсь, такого не будет после того, что произошло. Однако в рамках (международных правил ведения войны – 24 Канал) нужно будет оставаться,

– сказал Давид Шарп.

Вероятно, полномасштабная сухопутная операция будет длиться долго, поэтому к ней нужно тщательно подготовиться: собрать определенные воинские части и тренировать их. Поскольку операция должна пройти максимально эффективно.

Обострение между Израилем и ХАМАС