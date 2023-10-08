Імовірно, армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готують до повномасштабної сухопутної операції на територію Сектору Гази. Про це 24 Каналу повідомив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він також розповів, насамперед перед Ізраїлем стоїть головна мета – показати іншим терористам, як-от Хезболла та Іран, що подібні напади неприпустимі.

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Перехід до нової фази війни

Як розповів Шарп, наразі відбувається зачистка терористів, які залишилися на території Ізраїля. Йдеться про людей, які заховалися й можуть спробувати атакувати мирних жителів чи військових.

Далі варто очікувати на фазу повномасштабної війни,

– сказав ізраїльський військовий оглядач.

Мовиться про повномасштабну сухопутну операцію з метою знищення військової інфраструктури ХАМАС. Зокрема, такі дії зможуть призвести до тимчасового взяття Сектору Гази під контроль.

Однак не відомо, чи ухвалили подібне рішення на рівні уряду. Проте в інформації, яка розповсюджується, між рядками можна прочитати такі майбутні дії.

Як наголосив Шарп, завдання ударів з артилерії та авіації, часткова сухопутна операція з незрозумілими цілями – наразі недопустимі й, зокрема, з політичного огляду на ситуацію.

Нападники мають поплатитися за скоєний злочин

В Ізраїлі трапилася жахлива трагедія, що стало потрясінням для багатьох людей.

Наразі всі у світі чудово розуміють два моменти:

противник повинен заплатити цілком і повністю, тобто повинен бути знищений;

наочно показати іншим гравцям у регіоні, ліванській військово-політичній організації "Хезболла" та Ірану, що подібні напади на Ізраїль – неприпустимі.

За словами Шарпа, такий масштабний тероризм, скоєний бійцями ХАМАС, в Ізраїлі відбувся вперше за десятки років. Мовиться про масові вбивства, удари по військових, взяття полонених та заложників.

Якщо хочеш виживати у нашому регіоні потрібно бути сильним й потрібно доводити противнику, що вони пожаліють про допущені помилки. Інакше нам тут не місце, тому що розумітимуть, що з Ізраїлем можна дозволити все що завгодно,

– зауважив Давид Шарп.

І також додав, що до початку повномасштабної сухопутної операції призвано велику кількість резервістів. Також сьогодні чимала кількість ізраїльтян змінювали статус "цивільний" на "військовий".

Повномасштабна сухопутна операція триватиме довго

Як наголосив Шарп, якщо ця операція відбудеться на територію Сектору Гази, вона буде дуже важкою. Позаяк у Секторі Гази проживають понад 2 мільйони жителів, а також територія дуже щільно забудована.

Шарп про ситуацію в Ізраїлі: дивитися відео

Зауважимо, Ізраїль воює у межах міжнародних правил ведення війни. Тому державі складно повністю використати технічну та вогневу силу, маючи значну перевагу над ХАМАС.

Проте, я сподіваюся, що обмеження мінімізують. До сьогодні Ізраїль самостійно на себе накладав обмеження, яких не потребують міжнародні закони. Сподіваюся, що наразі такого не буде після того, що сталося. Однак у межах (міжнародних правил ведення війни – 24 Канал) потрібно буде залишатися,

– мовив Давид Шарп.

Імовірно, повномасштабна сухопутна операція триватиме довго й до якої потрібно ретельно підготуватися. Мовиться про зібрання певних військових частин та їх тренування. Позаяк операція повинна пройти максимально ефективно.

Загострення між Ізраїлем та ХАМАС