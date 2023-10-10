Время на стороне ХАМАС: как военная операция Израиля может повлиять на войну в Украине

Нападение ХАМАС на территорию Израиля привело к большому количеству жертв и может перерасти в региональный конфликт. В то же время президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что действия ХАМАС отвлекают внимание от войны в Украине, чем помогают России.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, что чем больше хаоса в мире, в частности на Ближнем Востоке, тем хуже для Украины.

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Масштабный шаг к уничтожению мирового порядка

Нападение ХАМАС продолжил линию, начатую Россией 24 февраля 2022 года, начав полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Это масштабный шаг к уничтожению мирового порядка. Поэтому Украина не является бенефициаром этой ситуации. Однако это дает шанс для очередной консолидации Запада, и к представлению, кто на какой стороне добра и зла находится,

– уверен заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Что касается наземной стадии операции ЦАХАЛ, то она может начаться в ближайшие часы. Продлится она оптимально 10 – 14 дней. Для самого Израиля важно, чтобы ее продолжительность была как можно меньше. Ведь сейчас время на стороне ХАМАС и Ирана.

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"Цель Израиля не только наказать ХАМАС, но и в первую очередь повлиять на региональные договоренности с Саудовской Аравией", – подчеркнул Сергей Данилов.

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Террористическая организация ХАМАС 7 октября обстреляла ракетами территорию Израиля, а после палестинские боевики прорвали границу и совершили нападение на израильтян в городах Сдерот и Ашкелон, расположенных неподалеку от границы с Сектором Газы.

Пока известно о примерно 700 жертвах, среди них преимущественно гражданские, а также военные и полицейские. Кроме того, известно о 2156 раненых, 20 из них находятся в критическом состоянии, 300 человек имеют тяжелое состояние.

9 октября официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что армия страны контролирует все населенные пункты на территории Израиля на границе с сектором Газа.

В то же время в Сдероте продолжаются боевые действия по очистке города от боевиков ХАМАС. Эту задачу выполняют десантники Вооруженных Сил Израиля. В результате перестрелки есть жертвы среди израильских военных. Однако все палестинцы были ликвидированы.