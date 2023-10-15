"Мы сломаем ХАМАС": в Израиле провели первое заседание чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 15 октября начал первое заседание чрезвычайного военного правительства. Его начали минутой молчания в память о погибших воинах и гражданских, которых хладнокровно убил ХАМАС.

Зал был полным. В заседании приняло участие 38 министров.

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Состоялось первое заседание чрезвычайного правительства Израиля

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху начал еженедельное заседание правительства минутой молчания "в память о братьях и сестрах, которые были хладнокровно убиты, и героических воинах, павших в бою". 38 министров молча почтили память погибших.

Нетаньяху отметил, что это первое заседание чрезвычайного военного правительства и на нем присутствуют пять членов партии "Национальное единство" – Бенни Ганц, Гади Айзенкот, Чили Троппер, Гидеон Саар и Ифат Шаша-Битон.

ХАМАС думал, что сломает нас. Мы сломаем ХАМАС. Мы работаем круглосуточно как команда, единым фронтом. Наше единство является четким сигналом для народа, врага и всего мира,

– подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что видел замечательных воинов Израиля, которые сейчас находятся на передовой.

"Они знают, что за ними стоит весь народ. Они понимают масштабность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы уничтожить восставших против нас кровавых монстров", – подытожил премьер.

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