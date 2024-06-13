Зависит от США: когда Китай может начать свою прямую военную агрессию
На днях появились сообщения, что Тайвань начал минировать один из проливов, через который возможна заброска войск из Китая. Из этого можно сделать вывод, что они готовятся к эскалации в ближайшее время.
В разговоре с 24 Каналом военный аналитик Игаль Левин ответил, что может стать для Китая триггером, чтобы проявить военную агрессию и, может ли на действия Китая повлиять ситуация в войне России против Украины.
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На чем сейчас сосредоточены США
По мнению военного аналитика, решение о начале войны китайцы могут принять, когда они увидят, что есть большая вероятность того, что США не вмешаются в попытку захватить Тайвань военным путем.
Китай в определенной степени использует войну в Украине для того, чтобы частично истощить ресурсы западных стран, в частности блока НАТО и США. Пекин использует политическую дестабилизацию. Она ему тоже в определенной степени играет на руку.
Для США российско-украинская война, которая идет в Европе, это задний двор. Для них главной частью является Индо-Тихоокеанский регион. Ведь основные возможности, мощности, вооружения, силы, финансовые потоки направлены туда.
Например, США вооружают Тайвань лучше, чем Украину, поэтому Тайвань для Вашингтона главное. Он как мозг всего мира, а Европа – задний двор, где нужно, чтобы была тишина и покой,
– сказал Левин.
По его словам, Россия для Соединенных Штатов не соперник. Ведь Москва это лишь 1% от мировой экономики. Россия волнует американцев только тем, что она имеет ядерное оружие, которое досталось в наследство от Советского Союза.
США ограниченно и относительно немного относительно своих возможностей помогают Украине, потому что Вашингтон бережет все свои силы на противостояние с Китаем и для поддержки своих союзников там.
Я не вижу никаких причин, почему российско-украинская война должна их как-то ослабить,
– заметил военный аналитик.
У США сотни баз по миру, не считая авианесущие группы и тому подобное. Украина – это лишь один из разделов. Как отметил военный аналитик, для американцев AUKUS – это главный альянс, а НАТО тоже задний двор.
AUKUS– трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании этого пакта опубликовано 15 сентября 2021 года.
"Если вы посмотрите на Австралию, то там идут реформы и обновление вооруженных сил. Все ресурсы США сосредоточены там, а не в Европе", – добавил Левин.
США прекрасно понимают, что Китай не сможет реализовать свое преимущество в количестве живой силы, потому что это будет война в воздухе и море, поэтому постоянно хотят доминировать в морских и воздушных технологиях.
Обострение ситуации между Китаем и Тайванем
- В конце мая Китай начал масштабные военные учения возле Тайваня. Цель которых – показать "сепаратистские силы независимости Тайваня". В ответ Тайвань поднял в воздух самолеты и перевел войска в повышенную боевую готовность.
- Из-за роста напряжения Байден заявил о том, что США могут разместить свои войска в Тайване в случае вторжения Китая.
- В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война между США и Китаем не является ни близкой, ни неизбежной.