Настоящий метрострой ХАМАС: разведка Израиля недооценила масштабы тоннелей в секторе Газа
Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа длится уже несколько месяцев, хотя Израиль прогнозировал ее более короткий срок. Известно, что израильским военным удалось обнаружить всего 20% всех тоннелей ХАМАС в Газе. Итак, о завершении сделки говорить еще рано.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, который отметил, что по сообщению руководства Израиля операция может продолжаться до конца 2024 года и даже – до начала 2025-го. К тому же у ЦАХАЛ есть приоритет, кроме освобождения тоннелей.
Смотрите также Война уже нанесла ущерб экономикам ближайших соседей Израиля The New York Times
Требуется много времени
В общей сложности ХАМАС построил тоннели на сотни километров. Они расположены на большой глубине и частично пересекаются.
Это настоящий метрострой ХАМАС, и разведка Израиля хоть и понимала, что он довольно велик, но все же недооценила его масштаб. Поэтому для уничтожения таких огромных тоннелей требуется много времени,
– отметил журналист.
Кроме этого, ЦАХАЛ решает боевые задачи и должна достичь главной цели этой операции – это ликвидация режима ХАМАС и лишение его военных возможностей.
Также очень важно освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, во время вторжения ХАМАС и боевиков других группировок из Сектора Газа на территорию Израиля.Обратите внимание! Во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 более 1200 человек погибли более 250 стали заложниками. В ноябре 2023-го удалось освободить более 100 заложников. Однако еще около 100 человек находятся в плену ХАМАС.
Поэтому приоритет для ЦАХАЛ – это не уничтожение этих тоннелей, а поиск места нахождения заложников. По данным разведки руководство боевого крыла ХАМАС прячется в районе города Хан-Юнис, где выстроена целая паутина тоннелей. Там и держат заложников — как живой щит,
– объяснил Янушевский.
Сейчас в Хан-Юнисе продолжаются основные бои. Боевики там сдаются массово в плен. Однако операция в секторе Газа еще будет продолжаться.
Война между ХАМАС и Израилем
- ЦАХАЛ продолжает операцию по зачистке боевиков ХАМАС в секторе Газа. В частности, на севере анклава израильские войска локально определяют очаги боевиков и ликвидируют их на земле и под землей. Небольшие группы ХАМАС разбросаны по территории и действуют самостоятельно.
- Также в центре Газа проходит второй этап ликвидации инфраструктуры и командиров ХАМАС.
- Известно, что ХАМАС удерживает заложников, которые были захвачены в Израиле 7 октября 2023 года ужасных условиях. В частности, у них нет возможности соблюдать гигиену, мыться, ведь в местах их содержания нет воды. Заложникам дают мало еды. В то же время среди 100 заложников 45 страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в соответствующем медицинском уходе и лекарстве.
- Кроме того, издание The Wall Street Journal раскрыло планы Израиля по операции в Секторе Газа. По данным журналистов, руководство страны хочет, чтобы ЦАХАЛ контролировал южную границу Сектора Газа с Египтом. Речь идет о так называемом Филадельфийском коридоре. Это позволит Израилю в частности предотвратить повторение событий 7 октября 2023 года.