Настоящий метрострой ХАМАС: разведка Израиля недооценила масштабы тоннелей в секторе Газа

Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа длится уже несколько месяцев, хотя Израиль прогнозировал ее более короткий срок. Известно, что израильским военным удалось обнаружить всего 20% всех тоннелей ХАМАС в Газе. Итак, о завершении сделки говорить еще рано.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, который отметил, что по сообщению руководства Израиля операция может продолжаться до конца 2024 года и даже – до начала 2025-го. К тому же у ЦАХАЛ есть приоритет, кроме освобождения тоннелей.

Смотрите также Война уже нанесла ущерб экономикам ближайших соседей Израиля The New York Times

Требуется много времени

В общей сложности ХАМАС построил тоннели на сотни километров. Они расположены на большой глубине и частично пересекаются.

Это настоящий метрострой ХАМАС, и разведка Израиля хоть и понимала, что он довольно велик, но все же недооценила его масштаб. Поэтому для уничтожения таких огромных тоннелей требуется много времени,

– отметил журналист.

Кроме этого, ЦАХАЛ решает боевые задачи и должна достичь главной цели этой операции – это ликвидация режима ХАМАС и лишение его военных возможностей.

Также очень важно освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, во время вторжения ХАМАС и боевиков других группировок из Сектора Газа на территорию Израиля.

Во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 более 1200 человек погибли более 250 стали заложниками. В ноябре 2023-го удалось освободить более 100 заложников . Однако еще около 100 человек находятся в плену ХАМАС.

Поэтому приоритет для ЦАХАЛ – это не уничтожение этих тоннелей, а поиск места нахождения заложников. По данным разведки руководство боевого крыла ХАМАС прячется в районе города Хан-Юнис, где выстроена целая паутина тоннелей. Там и держат заложников — как живой щит,

– объяснил Янушевский.

Сейчас в Хан-Юнисе продолжаются основные бои. Боевики там сдаются массово в плен. Однако операция в секторе Газа еще будет продолжаться.

Война между ХАМАС и Израилем