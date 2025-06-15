"Пока только теоретические": политтехнолог назвал выгоды для Украины от ситуации на Ближнем Востоке

Между Израилем и Ираном продолжается серьезный конфликт. Страны атакуют друг друга. Это влияет на положение Украины, ведь Соединенные Штаты Америки направили оружие, которое обещали украинским Силам обороны, на Ближний Восток. Война там создает проблемы для Украины, однако есть и определенная выгода.

Политтехнолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что основная сложность для нашей страны заключается в том, что может пострадать экономика, из-за роста цен на нефть. Кроме того, значительная часть мировых медиа начали активно обсуждать войну между Ираном и Израилем, забывая о событиях в Украине.

Смотрите также Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Положительные аспекты ситуации на Ближнем Востоке

Олег Постернак отметил, что положительные последствия для Украины в контексте противостояния между Ираном и Израилем пока можно оценивать только как теоретические.

Есть один интересный аспект, но пока его надо проверить. Поражен завод по производству шахедов. Я думаю, это порадует сердца многих украинцев. Однако Россия освоила уже давно эту технологию, но иранские военные мощности значительно сократились,

– сказал он.

Также украинским военным должно быть интересно как действуют иранские баллистические ракеты, которыми Иран атакует Израиль. По словам политтехнолога, украинским военным эта информация может быть полезной, учитывая тот факт, что баллистическая программа в Украине вышла на новый уровень.

Я думаю, что иранская баллистическая программа, ее провалы и минусы обязательно должны быть учтены украинцами при испытаниях нашего баллистического оружия,

– добавил Олег Постернак.

К слову, сосредоточенность Дональда Трампа на конфликтах на Ближнем Востоке однозначно отвлекает внимание США от войны в Украине. Однако директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что хоть и уменьшение поддержки в виде оружия вредит Украине, но снижение давления со стороны американского лидера относительно уступок России может сыграть на пользу.