Заберите меня вместо них: израильтянин узнал на видео с заложниками свою жену и детей

8 октября 2023, 20:24
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Источник:

"Радио Свобода"

Во время вторжения на территорию Израиля ХАМАС захватывал людей и отвозил их в Сектор Газы. Одному из израильтян удалось узнать на опубликованном видео среди заложников свою семью.

В ходе атаки террористам удалось взять в плен. десятки гражданских и военные страны. ХАМАС увлекает всех, в том числе и женщин, пожилых и даже детей.

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Реакция на захват собственной семьи

Израильтянин Йони Ашер узнал свою семью на опубликованных видео с людьми, которых захватил ХАМАС. В частности, в плену оказались его дети и жена. Он говорит, что ему тяжело воспринимать тот факт, что его семья сейчас находится в заложниках в ХАМАС.

Он надеется, что власти Израиля сделают все для скорейшего их возвращения. Также он обратился к бойцам ХАМАС с просьбой. Он хочет только одного – чтобы им не причиняли боли. Человек готов ради этого пожертвовать собой.

Не делайте им больно. Не делайте больно малым детям, не делайте больно женщинам. Если вы хотите меня, я готов прийти,
– говорит Йони Ашер.

Рассказ Йоне о захваченной семье: смотрите видео

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

  • ХАМАС массированно атаковал Израиль ракетами, после чего нагло ворвался на его территорию. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что количество раненых возросло до 2156 человек. Погибли более 700 израильтян. Также известно о жертвах среди палестинцев – погибли 370 человек, еще 2200 получили ранения.
  • Израильтян призвали подготовиться к эвакуации из регионов на границе с Ливаном – пока без дополнительных деталей. На территории страны действует группировка Хезболла, поддержавшая ХАМАС во вторжении.
  • Более 200 тел обнаружили на месте музыкального фестиваля вблизи границы с Сектором Газы – оттуда начали атаку ХАМАС. Ранее публиковали видео, на которых гости концерта пытаются скрыться, а на фоне были слышны выстрелы.

Автор: Дмитро Усик