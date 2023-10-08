Заберите меня вместо них: израильтянин узнал на видео с заложниками свою жену и детей

Во время вторжения на территорию Израиля ХАМАС захватывал людей и отвозил их в Сектор Газы. Одному из израильтян удалось узнать на опубликованном видео среди заложников свою семью.

В ходе атаки террористам удалось взять в плен. десятки гражданских и военные страны. ХАМАС увлекает всех, в том числе и женщин, пожилых и даже детей.

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Реакция на захват собственной семьи

Израильтянин Йони Ашер узнал свою семью на опубликованных видео с людьми, которых захватил ХАМАС. В частности, в плену оказались его дети и жена. Он говорит, что ему тяжело воспринимать тот факт, что его семья сейчас находится в заложниках в ХАМАС.

Он надеется, что власти Израиля сделают все для скорейшего их возвращения. Также он обратился к бойцам ХАМАС с просьбой. Он хочет только одного – чтобы им не причиняли боли. Человек готов ради этого пожертвовать собой.

Не делайте им больно. Не делайте больно малым детям, не делайте больно женщинам. Если вы хотите меня, я готов прийти,

– говорит Йони Ашер.

Рассказ Йоне о захваченной семье: смотрите видео

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