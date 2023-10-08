Более 200 тел нашли на месте музыкального фестиваля у границы с Сектором Газа, – СМИ
В Израиле на месте фестиваля электронной музыки "Nature Party" было обнаружено более 200 тел гражданских граждан. Концерт проходил на юге Израиля, недалеко от границы с Сектором Газа – именно там, откуда начали атаку боевики ХАМАС.
Ранее в сети публиковали видео, на котором гости фестиваля пытаются скрыться от террористов. Очевидцы рассказывают, что те открыли огонь по автомобилям, пытавшихся убежать от границы с Газой.
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Ужасная находка на юге Израиля
На юге Израиля, недалеко от границы от Сектора Газа, 7 октября проходил фестиваль электронной музыки "Nature Party". Нападение ХАМАС застало гостей мероприятия внезапно. Те пытались убежать от боевиков, а некоторые попытались скрыться. Однако в сельской местности это было сделать тяжело.
В сети опубликовали видео, на котором посетители фестиваля пытаются скрыться от террористов. На фоне видео слышна стрельба, а очевидцы писали, что там убивают людей.
Множество посетителей пытались убежать от ХАМАС: смотрите видео
Впоследствии удалось добраться до места, где находился "Nature Party". Там обнаружили жуткую картину. Более 200 тел погибших нашли на территории, где проводился фестиваль. Среди них в том числе были и иностранные граждане – известно об убитых американцах, немцах, канадцах и норвежцах.
Ужасная ситуация недалеко от границы с Сектором Газа / фото Black hat
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