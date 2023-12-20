Несмотря на безумные потери: в ВСУ рассказали, как россияне продвинулись на Востоке

На Востоке наши военные продолжают сдерживать врага. Только на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отразили 26 атак противника. В свою очередь враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что враг активизировался с 10 октября 2023 года. Буквально 19 декабря стало известно, что на Востоке оккупанты преобладают в личном составе и технике, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора – два километра. Но это ему очень дорого стоило,

– рассказал спикер.

По его словам, более чем за 2 месяца только в Донецкой области в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг потерял:

почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными;

200 танков;

более 400 других бронемашин.

"И 80% от этих цифр – это само Авдеевское направление", – рассказал спикер Сил обороны.

Почему оккупанты продвигаются на Востоке

К сожалению, у врага есть преимущество в живой силе, то есть в ее количестве. Не всегда они качественные. Есть достаточно мощные, экипированные и обученные подразделения, умеющие делать свою работу. И они также умирают в определенном количестве,

– рассказал Александр Штупун.

По его словам, враг вынужден делать из частично разбитых подразделений какие-то сводные роты или батальоны и также бросает их вперед.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что:

возле Роботино действуют десантно-штурмовые войска,

в районе Марьинки – чистые штурмы;

возле Авдеевки – и мотострелки, и другие подразделения.

Полковник добавил, что наши военные обходятся тем, что имеют – переформатируют задачи и работают более эффективно и точно. Например, 19 декабря оккупанты потеряли 4 танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 боевых бронированных машин, среди которых – БТР-82.

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