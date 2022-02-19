"Война продлится максимум 3 – 4 дня": эксперт о том, зачем Лукашенко портит отношения с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что война между Украиной и Россией продлится 3 – 4 дня. По его словам, у первой "некому воевать".

Почему Лукашенко так враждебно настроен против Украины и стоит ли вообще воспринимать его слова – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель департамента политики безопасности Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов.

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Громкие заявления Лукашенко

Война (российско-украинская – 24 канал) продлится максимум 3 – 4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон эту тренировку и покажем.... И как только немного "запахло", Володя Зеленский сразу дал заднюю,

– заявил Лукашенко в интервью пропагандисту Соловьеву.

Правда, впоследствии он передумал, заявив, что "горячей" войны не будет вообще, "если сумасшедшие не устроят провокацию".

Лукашенко выполняет волю Кремля / Фото Getty Images

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Стоит ли слушать Лукашенко

Эксперт прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что война Украины и России может продолжаться всего 3 – 4 дня, потому что в Украине якобы некому воевать.

Когда Лукашенко говорит о войне, то эти заявления не стоит считать чем-то серьезным. Это с его стороны некое заигрывание с Россией, что он готов к любому сценарию и в целом поддерживает все, что делает Москва,

– отметил Глеб Парфенов.

Он подчеркнул, что Лукашенко, развернув российские войска на территории Беларуси, фактически утратил суверенитет.

Острые заявления Лукашенко об Украине:

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!