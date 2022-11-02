Несмотря на значительные потери на поле боя, на отдельных направлениях оккупанты надеются продолжать штурмовые действия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

Обратите внимание Путин до сих пор не подписал "остановку" мобилизации: Гудков объяснил промедление диктатора

"Горячие" точки на фронте

Эксперт отметил, что приоритетными для ВСУ направления остаются отдельные участки фронта на востоке, на юге Украины и особенно – "Донецкая оперативная зона", где оккупанты пытаются штурмовать украинские силы.

Россияне наступают, постепенно продвигаются, после чего наши все отбивают. Продолжаются ожесточенные бои в этом направлении. Также есть интенсивные бои на отдельных направлениях вблизи Херсона, Кременной и Сватового. Эти направления с военной точки зрения перспективны, но чтобы совершить в дальнейшем решительные действия, нужно набрать резервов в живой силе и технике и подавить на отдельных местах зоны прорыва,

– объяснил обозреватель.

По его словам, пока ситуация будет такой, перебрасывать силы, которые крайне нужны россиянам, чтобы "латать дыры" на фронте – они не смогут.

"Они понемногу направляют мобилизованных, но массированных переводов войск и техники нет. Надо четко представлять, что там приняли решение о формировании совместных военных группировок с Беларусью, которыми, безусловно, будет командовать Генштаб России", – добавил аналитик.

Читайте также Российские "Кинжалы" и возможное наступление: в МВД оценили угрозу из Беларуси

По его мнению, в дальнейшем оккупанты сформируют общие силы, "которые также будут действовать с воздуха".

"Включать это будет те формирования, которые защищают эти силы, которые их обеспечивают – это и самолеты, в том числе три МиГи-31К, которые могут применять "Кинжалы", – подчеркнул Романенко.

Приоритетность "Донецкого направления"

Генерал указал, что во время выступления 9 мая на "Красной площади" кремлевский диктатор Владимир Путин провозгласил военно-политическую задачу, что нужно захватить Луганскую и Донецкую области, поэтому "Донецкое направление" является приоритетным для Кремля.

Мы видим, что все совсем не так, как им хотелось по ситуации в Луганской области. А по Донецкой области они несколько месяцев пытаются захватить Бахмут и Авдеевку, но у них ничто не получается. Они уже 5 раз переносили сроки захвата Донецкой области из-за политических решений,

– заметил специалист.

По его словам, если бы оккупанты захватили Бахмут и другие населенные пункты вокруг города, это повысило бы угрозу для Краматорска и Славянска, но на ситуацию также влияет и то, что делают ВСУ вблизи Кременной и Сватового.

"У них одна из ключевых ошибок – что стратегические решения преобладают над военными, несмотря на ситуацию. Это нарушение объективных законов ведения войны. До тех пор, пока так будет – будут ошибки, просчеты и поражения в группировках России", – резюмировал Романенко.

Вас также может заинтересовать – в ССО показали удивительную работу против оккупантов: смотрите видео

Ситуация на фронте: что известно