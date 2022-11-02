Попри значні втрати на полі бою, на окремих напрямках окупанти сподіваються продовжувати штурмові дії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко.
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"Гарячі" точки на фронті
Експерт зазначив, що пріоритетними для ЗСУ напрямки залишають окремі ділянки фронту на Сході, на Півдні України й особливо – "Донецька оперативна зона", де окупанти намагаються штурмувати українські сили.
Росіяни наступають, потрохи просуваються, після чого наші все відбивають. Продовжуються запеклі бої на цьому напрямку. Також є інтенсивні бої на окремих напрямках поблизу Херсона, Кремінної та Сватового. Ці напрямки з воєнної точки зору є перспективними, але щоб здійснити надалі рішучі дії, треба набрати резервів у живій силі та техніці й подавити на окремих місцях зони прориву,
– пояснив оглядач.
За його словами, поки ситуація буде такою, перекидати сили, які вкрай потрібні росіянам, щоб "латати діри" на фронті – вони не зможуть.
"Вони потроху направляють мобілізованих, але масованих переведень військ та техніки немає. Треба чітко уявляти, що там прийняли рішення про формування спільних військових угруповань з Білоруссю, якими безумовно командуватиме Генштаб Росії", – додав аналітик.
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На його думку, надалі окупанти сформують загальні сили, "які також діятимуть з повітря".
"Включатиме це ті формування, які захищають ці сили, які їх забезпечують – це і літаки, в тому числі три МіГи-31К, що можуть застосовувати "Кинджали", – підкреслив Романенко.
Пріоритетність "Донецького напрямку"
Генерал вказав, що під час виступу 9 травня на "Червоній площі" кремлівський диктатор Владімір Путін проголосив воєнно-політичне завдання, що треба захопити Луганську і Донецьку області, тому "Донецький напрямок" є пріоритетним для Кремля.
Ми бачимо, що все зовсім не так, як їм хотілось по ситуації у Луганщині. А по Донецькій області – вони декілька місяців намагаються щось захопити Бахмут та Авдіївку, але в них ніщо не виходить. Вони вже 5 разів переносили терміни захоплення Донецької області через політичні рішення,
– зауважив фахівець.
За його словами, якщо окупанти захопили б Бахмут та інші населені пункти навколо міста, це підвищило б загрозу для Краматорська та Слов'янська, але на ситуацію також впливає і те, що роблять ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового.
"У них одна з ключових помилок – що стратегічні рішення привалюють над воєнними, попри ситуацію. Це порушення об'єктивних законів ведення війни. До тих пір, поки так буде – будуть помилки, прорахунки й поразки в угрупованнях Росії", – резюмував Романенко.
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Ситуація на фронті: що відомо
- Російські військові зазнають шалених втрат на війні в Україні. Станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували вже 73 270 окупантів.
- Колосальні втрати ворога пов'язані як з перекиданням "мобіків" на фронт, так і постійними спробами йти в атаку. Генштаб зазначив, що ворог продовжує наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- Російські військові всіма силами намагаються захопити місто Бахмут, що в Донецькій області. Окупанти не покидають спроб взяти місто під контроль, позаяк Бахмут – дуже великий дорожній вузол.
- Водночас на Луганщині тривають важкі бої: ЗСУ знищили кілька важливих об'єктів ворога.