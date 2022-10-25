В России до сих пор никто не знает причин войны против Украины, – Яковенко высмеял версии Кремля

Россия беспричинно начала войну против Украины и не может объяснить своим гражданам, за что они умирают на фронте. Поэтому в Кремле пытаются придумать новые цели войны и объявляют новых "врагов".

Идеологическая основа российской агрессии против Украины все больше напоминает хаос. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко.

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Эксперт отметил, что в России не случайно начали говорить о том, что война против Украины является "священной", поскольку это просто изменение информационной "методички".

Это хаос. Никто не понимает, что это такое, что это за война и зачем она. Причин этой войны пока никто не знает – отсюда весь хаос. Люди идут умирать на украинской земле – понять никто не может и объяснить невозможно для чего. По инерции какое-то количество людей верит и идет воевать, но мотивации нет. Эта война нужна только одному человеку,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в России тоже не могут понять, кто является главным противником в войне против Украины.

"Сначала это были "украинские нацисты", затем НАТО, а недавно выяснилось, что главный враг – содомиты и "вавилонская блудница". Как они собираются ее идентифицировать и побеждать – неизвестно. Также неизвестно, кто на роль этой "блудницы" будет" "командированный" и как они будут расправляться с этой "неизвестной женщиной", но она является главным врагом", — добавил журналист.

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По его мнению, понять логику в Кремле уже давно практически невозможно.

"Путин развязал войну без всякой "нормальной" причины . Пример бессмысленного участия в войне — это Россия во время Первой мировой войны. Но тогда были мифические цели, а здесь нет никакой цели. Поэтому придумывались "денацификация" и "демилитаризация". Но люди не хотят воевать. Их насильно гонят, но они не понимают зачем", – указал Яковенко.

Он подчеркнул, что в Первой мировой войне именно дезертиры, "которые 4 года просидели в окопах и убегали с фронта" – стали "мощной силой, свергшей самодержавие".

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