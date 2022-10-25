Ідеологічна основа російської агресії проти України все більше нагадує хаос. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко.
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Експерт зазначив, що у Росії не випадково почали говорити про те, що війна проти України є "священною", позаяк це просто є зміною інформаційної "методички".
Це хаос. Ніхто не розуміє, що це таке, що це за війна та навіщо вона. Причин цієї війни досі ніхто не знає – звідси весь хаос. Люди йдуть помирати в українській землі – зрозуміти ніхто не може і пояснити неможливо для чого. За інерцією якась кількість людей вірить і йде воювати, але мотивації немає. Ця війна потрібна лише одній людині,
– пояснив оглядач.
За його словами, у Росії також не можуть зрозуміти, хто є головним противником у війні проти України.
"Спочатку це були "українські нацисти", потім НАТО, а нещодавно з'ясувалося, що головний ворог – содоміти та "вавилонська блудниця". Як вони збираються її ідентифікувати та перемагати – невідомо. Також невідомо, хто на роль цієї "блудниці" буде "відряджений" і як вони розправлятимуться з цією "невідомою жінкою", але вона є головним ворогом", – додав журналіст.
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На його думку, зрозуміти логіку у Кремлі вже давно практично неможливо.
"Путін розв'язав війну без жодної "нормальної" причини. Приклад безглуздої участі у війні – це Росія під час Першої світової війни. Але тоді були міфічні цілі, а тут немає жодної мети. Тому вигадувалися "денацифікація" і "демілітаризація". Але люди не хочуть воювати. Їх насильно женуть, але вони не розуміють навіщо", – вказав Яковенко.
Він підкреслив, що у Першій світовій війні саме дезертири, "які 4 роки просиділи в окопах і тікали з фронту" – стали "потужною силою, яка скинула самодержавство".
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