Российские войска прогнозированы, – Мусиенко прокомментировал планы оккупанта по Украине

В кремле надеются удержать ранее захваченные территории в Украине. Также москва хочет использовать свои энергетические рычаги, чтобы давить на Киев и Брюссель в возможных дипломатических переговорах.

Россияне будут перебрасывать свои войска на те направления, где они сочтут, что шансы на оборону самые высокие. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Москва ждет зиму

Обозреватель отметил, что сейчас россияне постараются закрепиться на тех рубежах, на которых, как они думают, им будет проще всего продолжать обороняться.

Российские войска будут прогнозируемыми. То есть российская тактика сейчас и стратегия будут заключаться в том, чтобы максимально тянуть время до зимы, чтобы не давать украинским силам деокуповывать и отвоевывать как можно больше территорий,

– указал Мусиенко.

По его мнению, в кремле рассчитывают, что они смогут повлечь за собой энергетический коллапс в Европе и в Украине, что заставит всех с ними договариваться.

"То есть они максимально будут тянуть время и потому еребрасывают войска на те направления, где они считают, что еще смогут на что-то рассчитывать и хоть какие-то территории удержать", – подчеркнул руководитель ЦВПД.

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Остатки харьковской группировки

Эксперт отметил, что то, что российские захватчики перебрасывают свои убегающие с Харьковщины войска на юго-запад Донетчины, является "интересной ситуацией".

"Представьте себе наивность этих командиров и "полководцев", которые серьезно думают, что отступающие под нашим давлением силы, оставляя оружие и боеприпасы, могут усилить группировки в районе Авдеевки, Донецка и Бахмута... Там думают, что они могут стать какой-то мотивированной боевой единицей", – объяснил специалист.

По его словам, если в российском командовании доминирует такая логика, то они опасаются, что украинские силы могут ударить по ним в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки.

Это не значит, что это может быть повторение таких движений, как на Харьковщине, но это может означать, что противника могут отбросить дальше – вглубь... И отвоевать лучшее положение с точки зрения расположения наших сил. Возможно, они за это опасаются,

– добавил Мусиенко.

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"Инфраструктурный" терроризм

Обозреватель рассказал, что действия россии направлены на попытку ударить по объектам критической инфраструктуры или сорвать поставки электричества в Европу, чтобы усложнить ситуацию.

Потому что Украина на сегодняшний день гарантирует многое в энергетической безопасности ЕС. Мы поставляем туда электроэнергию и поставили за предыдущий период уже на 3 миллиарда. Россия срывает этот процесс так же. Кроме того, они хотят создать нам проблемы. Таким образом они думают, что могут как-то повлиять на сопротивление украинского народа.

– считает эксперт.

По его словам, это означает, что за 200 дней полномасштабной российской агрессии в россии так и не научились и не могут понять общественные и социально-экономические настроения в Украине. По его мнению, оккупанты уже давно должны понять, что любые удары по городам и гражданской инфраструктуре лишь увеличивают сопротивление украинского народа, а не уменьшают.

"Это их планы, они будут пытаться их реализовывать. Я думаю, что это нам известно, и мы будем срывать их, как только можем... Продвигаясь дальше и деоккупируя украинскую территорию, усиливая наши возможности в ПВО, чтобы сбивать российские ракеты", – резюмировал Мусиенко.

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