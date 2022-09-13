Российские войска прогнозированы, – Мусиенко прокомментировал планы оккупанта по Украине
В кремле надеются удержать ранее захваченные территории в Украине. Также москва хочет использовать свои энергетические рычаги, чтобы давить на Киев и Брюссель в возможных дипломатических переговорах.
Россияне будут перебрасывать свои войска на те направления, где они сочтут, что шансы на оборону самые высокие. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Москва ждет зиму
Обозреватель отметил, что сейчас россияне постараются закрепиться на тех рубежах, на которых, как они думают, им будет проще всего продолжать обороняться.
Российские войска будут прогнозируемыми. То есть российская тактика сейчас и стратегия будут заключаться в том, чтобы максимально тянуть время до зимы, чтобы не давать украинским силам деокуповывать и отвоевывать как можно больше территорий,
– указал Мусиенко.
По его мнению, в кремле рассчитывают, что они смогут повлечь за собой энергетический коллапс в Европе и в Украине, что заставит всех с ними договариваться.
"То есть они максимально будут тянуть время и потому еребрасывают войска на те направления, где они считают, что еще смогут на что-то рассчитывать и хоть какие-то территории удержать", – подчеркнул руководитель ЦВПД.
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Остатки харьковской группировки
Эксперт отметил, что то, что российские захватчики перебрасывают свои убегающие с Харьковщины войска на юго-запад Донетчины, является "интересной ситуацией".
"Представьте себе наивность этих командиров и "полководцев", которые серьезно думают, что отступающие под нашим давлением силы, оставляя оружие и боеприпасы, могут усилить группировки в районе Авдеевки, Донецка и Бахмута... Там думают, что они могут стать какой-то мотивированной боевой единицей", – объяснил специалист.
По его словам, если в российском командовании доминирует такая логика, то они опасаются, что украинские силы могут ударить по ним в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки.
Это не значит, что это может быть повторение таких движений, как на Харьковщине, но это может означать, что противника могут отбросить дальше – вглубь... И отвоевать лучшее положение с точки зрения расположения наших сил. Возможно, они за это опасаются,
– добавил Мусиенко.
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"Инфраструктурный" терроризм
Обозреватель рассказал, что действия россии направлены на попытку ударить по объектам критической инфраструктуры или сорвать поставки электричества в Европу, чтобы усложнить ситуацию.
Потому что Украина на сегодняшний день гарантирует многое в энергетической безопасности ЕС. Мы поставляем туда электроэнергию и поставили за предыдущий период уже на 3 миллиарда. Россия срывает этот процесс так же. Кроме того, они хотят создать нам проблемы. Таким образом они думают, что могут как-то повлиять на сопротивление украинского народа.
– считает эксперт.
По его словам, это означает, что за 200 дней полномасштабной российской агрессии в россии так и не научились и не могут понять общественные и социально-экономические настроения в Украине. По его мнению, оккупанты уже давно должны понять, что любые удары по городам и гражданской инфраструктуре лишь увеличивают сопротивление украинского народа, а не уменьшают.
"Это их планы, они будут пытаться их реализовывать. Я думаю, что это нам известно, и мы будем срывать их, как только можем... Продвигаясь дальше и деоккупируя украинскую территорию, усиливая наши возможности в ПВО, чтобы сбивать российские ракеты", – резюмировал Мусиенко.
Деоккупация Харьковщины: что известно
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею. 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск. Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины.
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское.
- Впоследствии 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установили и в Большой Камышевахе, а также в Казачьей Лопане.
- После освобождения Изюма стало известно, что россияне убили не менее 1000 местных жителей, а 80% города были разрушены.
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