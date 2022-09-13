росіяни перекидатимуть свої війська на ті напрямки, де вони вважатимуть, що шанси на оборону найвищі. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Оглядач зауважив, що зараз росіяни намагатимуться закріпитися на тих рубежах, на яких, як вони думають, їм буде найпростіше продовжувати оборонятися.

російські війська будуть прогнозованими. Тобто російська тактика зараз і стратегія полягатимуть у тому, аби максимально тягнути час до зими, аби не давати українським силам деокуповувати й відвойовувати якомога більше територій,

– вказав Мусієнко.

На його думку, у кремлі розраховують, що вони зможуть спричинити енергетичний колапс у Європі й в Україні, що змусить всіх з ними домовлятися.

"Тобто вони максимально будуть тягнути час й тому перекидають війська на ті напрямки, де вони вважають, що ще зможуть на щось розраховувати та бодай якісь території втримати", – підкреслив керівник ЦВПД.

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Залишки харківського угруповання

Експерт зазначив, що те, що російські загарбники перекидають свої війська, які тікали з Харківщини, на південний-захід Донеччини є "цікавою ситуацією".

"Уявіть собі наївність цих командирів та "полководців", які серйозно думають, що сили, які відступали під нашим тиском, залишаючи зброю та боєприпаси, можуть підсилити угруповання в районі Авдіївки, Донецька та Бахмута... Там думають, що вони можуть стати якоюсь мотивованою бойовою одиницею", – пояснив фахівець.

За його словами, якщо у російському командуванні домінує така логіка, то вони побоюються того, що українські сили можуть вдарити по ним у районі Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки.

Це не означає, що це можуть бути повторення таких рухів, як на Харківщині, але це може означати, що противника можуть відкинути далі – вглиб... Й відвоювати краще положення з точки зору розташування наших сил. Можливо, вони за це побоюються,

– додав Мусієнко.

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"Інфраструктурний" тероризм

Оглядач розповів, що дії росії спрямовані на намагання вдарити по об'єктах критичної інфраструктури, чи зірвати постачання електрики до Європи, щоб ускладнити ситуацію.

Тому що Україна насправді на сьогодні гарантує багато чого в енергетичній безпеці ЄС. Ми постачаємо туди електроенергію й поставили за попередній період вже на 3 мільярди. росія зриває цей процес так само. Крім того, вони хочуть спричинити нам проблеми. Таким чином вони думають, що можуть якось вплинути на опір українського народу,

– вважає експерт.

За його словами, це означає, що за 200 днів повномасштабної російської агресії у росії так і не вивчили й не можуть зрозуміти суспільні й соціально-економічні настрої в Україні. На його думку, окупанти вже давно мали зрозуміти, що будь-які удари по містах й цивільній інфраструктурі лише збільшують опір українського народу, а не зменшують.

"Це їхні плани, вони намагатимуться їх реалізовувати. Я думаю, що це нам відомо, і ми будемо зривати їх, як тільки можемо... Просуваючись далі й деокуповуючи українську територію, посилюючи наші спроможності у ППО, щоб збивати російські ракети", – резюмував Мусієнко.

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