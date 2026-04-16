Усиливают западную границу: действительно ли Кремль готовится к войне с Европой
- Существуют признаки, что Россия готовится к войне с Европой. К примеру, Кремль развивает военную инфраструктуру на границе с Финляндией.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло оценил риски, которые создает Россия для Европы.
Россия уже длительное время готовится к возможной агрессии против Европы. Говорить о конкретной дате пока сложно, но подготовка к чему-то масштабному действительно продолжается.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Россия уже как минимум несколько лет развивает военную инфраструктуру вблизи границы с той же Финляндией. Официально это делают для усиления границы. Но все это может быть использовано в боях.
Смотрите также Новые прорывы границы на Сумщине, наступление на Купянск и "перемирие": как изменилась линия фронта за неделю
Как Россия развивает свою военную инфраструктуру?
По словам Жмайло, в свое время похожие вещи происходили и накануне полномасштабной войны против Украины. Россия развивала свою военную инфраструктуру, а одним из "вопиющих" факторов было развертывание сети полевых госпиталей.
Сейчас Россия развивает пограничные дороги, прокладывает новые маршруты для эффективной логистики на границах с другими странами. Также идет переформатирование в военных округах, 80% личного состава которых сейчас находятся на войне в Украине. Так, места базирования бригад расширяют до дивизий.
Также продолжаются работы по связыванию московского военного округа с территорией Беларуси. Есть ряд инфраструктурных объектов, с которыми у них есть проблемы из-за недофинансирования. Однозначно, что они готовятся,
– рассказал Жмайло.
В свое время была разная информация относительно того, когда Россия может напасть на страны Европы. Звучали данные как о 2029 году, так и о 2027-ом. Сейчас никто точно этого не скажет, но понятно, что Кремль не исключает такую возможность.
Обратите внимание! Недавно российская Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет Кремлю отправлять войска в другие страны под предлогом "защиты прав граждан России".
Что говорят в Европе об угрозе от России?
- Финские СМИ сообщают, что Россия развивает военную инфраструктуру вблизи границы со странами НАТО. Так, там строят старый советский гарнизон в Петрозаводске, который еще в 2000-х годах фактически пустовал. Туда завезли военную технику, а также планируют построить новые казармы.
- Гарнизон расположен на Кольском полуострове. Это примерно в 100 километрах от границы с Финляндией. Тамошняя разведка убеждена, что пока идет война в Украине, Россия не рискнет увеличить количество войск на границе с Финляндией.
- Еще в 2025 году премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия и Китай будут готовы к противостоянию с НАТО уже в 2027 году.