30 июня, 06:51
Атаки россиян по Украине, продвижение ВСУ на фронте: хронология 1123 дня войны
Украина уже 1123-й день борется с полномасштабной агрессией России. В то же время украинские защитники продолжают давить на врага, а оккупанты снова атакуют мирные города.
О российских обстрелах, преступления и потери агрессора и важные новости с политической арены Украины и мира, передает 24 Канал.
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06:45, 30 июня
Россияне пытаются продвинуться на Харьковщине и в Запорожской области
29 июня российские войска проводили атаки на разных направлениях, но украинские силы достигли успехов на севере Сумской области и вблизи Часового Яра.
Россияне пытались продвинуться на разных направлениях, включая Харьковскую и Запорожскую области, но не достигли значительных успехов.