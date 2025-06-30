Атаки россиян по Украине, продвижение ВСУ на фронте: хронология 1123 дня войны

Украина уже 1123-й день борется с полномасштабной агрессией России. В то же время украинские защитники продолжают давить на врага, а оккупанты снова атакуют мирные города.

О российских обстрелах, преступления и потери агрессора и важные новости с политической арены Украины и мира, передает 24 Канал. Читайте также Защитники имеют успехи на Сумщине, россияне пытаются захватить села: анализ и карты ISW 06:45, 30 июня Россияне пытаются продвинуться на Харьковщине и в Запорожской области 29 июня российские войска проводили атаки на разных направлениях, но украинские силы достигли успехов на севере Сумской области и вблизи Часового Яра. Россияне пытались продвинуться на разных направлениях, включая Харьковскую и Запорожскую области, но не достигли значительных успехов.