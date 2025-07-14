Атака дронов по Украине, продвижение россиян на фронте: хронология 1237 дня войны
Полномасштабное вторжение России продолжается уже 1237 день. Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками и наращивает наступательные действия на фронте.
Об основных событиях 14 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение ВСУ и ход мирных переговоров – передает 24 Канал.
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Что произошло 14 июля?
За сутки ликвидировано 1130 оккупантов
За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1130 российских оккупантов.
Общие потери российского войска с начала полномасштабного вторжения включают более 1 миллиона личного состава, 11 019 танков и 22 987 боевых бронированных машин.
Зафиксирован удар беспилотником по Харькову
Враг атаковал Харьков дроном "молния" в Немышлянском районе, удар пришелся по дороге, жертв нет.
На месте работают правоохранители для установления обстоятельств.
Россияне продвинулись на двух направлениях
Россияне продолжают наступление на разных направлениях фронта, но не достигают значительных успехов, за исключением нескольких районов.
Геолокационные кадры 13 июля подтверждают продвижение оккупантов на Покровском и Новопавловском направлениях.