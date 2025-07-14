Атака дронов по Украине, продвижение россиян на фронте: хронология 1237 дня войны

Полномасштабное вторжение России продолжается уже 1237 день. Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками и наращивает наступательные действия на фронте.

Об основных событиях 14 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение ВСУ и ход мирных переговоров – передает 24 Канал. Читайте также Россияне продвинулись на Покровском и Новопавловском направлениях: обзор фронта и карты ISW Что произошло 14 июля? 06:59, 14 июля За сутки ликвидировано 1130 оккупантов За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери российского войска с начала полномасштабного вторжения включают более 1 миллиона личного состава, 11 019 танков и 22 987 боевых бронированных машин. 06:58, 14 июля Зафиксирован удар беспилотником по Харькову Враг атаковал Харьков дроном "молния" в Немышлянском районе, удар пришелся по дороге, жертв нет. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств. 06:54, 14 июля Россияне продвинулись на двух направлениях Россияне продолжают наступление на разных направлениях фронта, но не достигают значительных успехов, за исключением нескольких районов. Геолокационные кадры 13 июля подтверждают продвижение оккупантов на Покровском и Новопавловском направлениях.