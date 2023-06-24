Путин готовится воевать с Пригожиным, – Гудков сказал, какие меры предпринимаются в России
Евгений Пригожин совсем вышел из-под контроля Владимира Путина и начал вооруженное восстание. Вагнеровцы уже захватили несколько регионов России и не собираются останавливаться. Поэтому кремлевскому диктатору ничего не остается, как бороться с Пригожиным.
Так, в Кремле уже решили направить вооруженные формирования в сторону Ростовской области России. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Какие меры предпринимаются в России
Речь прежде всего о подразделениях росгвардии, которые еще боеспособны.
То есть Путин готовится к войне с Пригожиным,
– предположил российский оппозиционный политик.
Более того, в Кремле сильно напуганы возможными уличными протестами в стране-агрессоре. По информации Гудкова, спецслужбы России получили приказ стрелять на поражение, если россияне решатся выйти на улицы.
Гудков о восстании Пригожина: смотрите видео
Испуганный Кремль отдал приказ провести обыски в центрах ЧВК "Вагнера". Впрочем, по информации российского оппозиционера, наемники Пригожина вчера еще оставили их.Следует помнить
В России страшная паника из-за восстания
- После того как Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, Владимир Путин очень долго собирался с силами, чтобы записать обращение к россиянам. Говорят, он просто спит под мощными транквилизаторами. Поэтому было бы неловко, если бы российский диктатор проспал восстание в своей стране.
- Путин пришел в себя около 9 утра 24 июня. В обращении традиционно спел свое любимое о якобы "войне с нацистами". Не обошел конечно и угрозы для России и внутреннее предательство.
- Более того, диктатор настолько испугался, что до его бункера в Кремле могут добраться, что быстренько решил убежать подальше от российской столицы. Сразу видно – "своих не бросаем". О вылете самолета Путина из Москвы свидетельствуют данные Flightradar24.
- Российские пропагандисты необычно притихли. Видно Путин в панике забыл выдать им методички, что же лгать россиянам. Впрочем, один из главных фанатов войны в Украине и бряцания ядеркой Владимир Соловьев таки подал голос. Он записал видео, на котором едва не плачет из-за предательства Пригожина.
- Более того, Соловьев в абсолютном непонимании, как так случилось, что российские танки идут на Москву, а не на Львов.