Путин готовится воевать с Пригожиным, – Гудков сказал, какие меры предпринимаются в России

Евгений Пригожин совсем вышел из-под контроля Владимира Путина и начал вооруженное восстание. Вагнеровцы уже захватили несколько регионов России и не собираются останавливаться. Поэтому кремлевскому диктатору ничего не остается, как бороться с Пригожиным.

Так, в Кремле уже решили направить вооруженные формирования в сторону Ростовской области России. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Все, что известно об этом Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходит в России

Какие меры предпринимаются в России

Речь прежде всего о подразделениях росгвардии, которые еще боеспособны.

То есть Путин готовится к войне с Пригожиным,

– предположил российский оппозиционный политик.

Более того, в Кремле сильно напуганы возможными уличными протестами в стране-агрессоре. По информации Гудкова, спецслужбы России получили приказ стрелять на поражение, если россияне решатся выйти на улицы.

Гудков о восстании Пригожина: смотрите видео

Испуганный Кремль отдал приказ провести обыски в центрах ЧВК "Вагнера". Впрочем, по информации российского оппозиционера, наемники Пригожина вчера еще оставили их.

В России страшная паника из-за восстания

После того как Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, Владимир Путин очень долго собирался с силами, чтобы записать обращение к россиянам. Говорят, он просто спит под мощными транквилизаторами. Поэтому было бы неловко, если бы российский диктатор проспал восстание в своей стране.

Путин пришел в себя около 9 утра 24 июня. В обращении традиционно спел свое любимое о якобы "войне с нацистами". Не обошел конечно и угрозы для России и внутреннее предательство.

Более того, диктатор настолько испугался, что до его бункера в Кремле могут добраться, что быстренько решил убежать подальше от российской столицы. Сразу видно – "своих не бросаем". О вылете самолета Путина из Москвы свидетельствуют данные Flightradar24.

Российские пропагандисты необычно притихли. Видно Путин в панике забыл выдать им методички, что же лгать россиянам. Впрочем, один из главных фанатов войны в Украине и бряцания ядеркой Владимир Соловьев таки подал голос. Он записал видео, на котором едва не плачет из-за предательства Пригожина.

Более того, Соловьев в абсолютном непонимании, как так случилось, что российские танки идут на Москву, а не на Львов.